Samsung Notebook Flash: portatile retrò con scanner impronte e Wi-Fi Gigabit

Quando si pensa a un portatile, erroneamente lo si valuta quasi esclusivamente per le specifiche, dimenticandosi del fattore ergonomico, essenziale quando si tratta di lavorare per tante ore a contatto con la tecnologia: Samsung sembra esserne consapevole e, infatti, ha annunciato – presentandolo come un prodotto sicuro dal design “sensazionale“ realizzato in collaborazione con Microsoft e Intel – un laptop decisamente confortevole e curato, il Samsung Notebook Flash.

Samsung Notebook Flash, allestito nelle colorazioni Soft Coral, Twill Charcoal, e Linen White, esibisce uno stile retrò, con un display FullHD da 13.3 pollici contenuto entro cornici piuttosto evidenti, comprensive – in alto – dell’apposita webcam.

La tastiera, nell’area adibita all’inserimento dati, è formata da tasti rotondeggianti simili a quelli delle vecchie macchina da scrivere, ed arricchita da un pulsante adibito alla scansione delle impronte digitali: tale tecnologia, compatibile con il sistema di accesso e autenticazione “Windows Hello” di Microsoft, si occupa anche di proteggere i dati ospitati e stoccati in un chip Samsung criptato.

Attorno all’ampio touchpad, invece, il poggiapolsi palesa una texture che simula la stessa trama del tessuto vero e proprio, onde offrire un feedback decisamente differente da quello dei comuni notebook metallici. Di lato, tra le varie uscite, è posta una porta USB Type-C ed uno slot per l’inserimento delle schedine UFS, necessarie ad espandere lo storage, ma più veloci delle comuni SD.

L’adozione di processori Intel, non meglio precisati, porta con sé l’implementazione di schede di rete Wi-Fi Gigabit idonee per supportare una connettività sino a 1.7 Gbps, grazie all’antenna 2×2 per il Wi-Fi ac (inizialmente compatibile con le linee dell’operatore sudcoreano KT Corp). Animato da Windows 10, il Samsung Notebook Flash esordirà nel mercato interno sudcoreano (non è noto se l’azienda intenda proporlo anche in Occidente), ad un prezzo di circa 715 dollari (corrispondenti, in moneta locale, a 820.000 won).