ROAM SPORT: al CES 2023 Cleer Audio arriva con nuovi auricolari tws con ANC

Ad avvio di estate, il marchio californiano Cleer Audio annunciò gli auricolari per sportivi ARC e, ora, a inizio 2023, in vista del CES 2023, ha presentato un nuovo modello di auricolari tws, i ROAM Sport, “pensato per gli sportivi attivi e gli appassionati di esercizio fisico” che, grazie alle funzioni e alle specifiche del prodotto, potranno godersi i propri podcast o brani preferiti nel mentre si allenano in palestra o fanno jogging a bordo strada.

Realizzato in finitura nera, i ROAM SPORT puntano molto sulla comodità e la saldezza della calzata: basta scegliere il gommino della misura giusta, come pure l’ala Freebit più adatta, e ruotare l’auricolare perché sia ancorato a dovere, rimanendo in sede anche negli allenamenti più intensi. Sempre in favore degli sportivi, i ROAM SPORT mettono in campo anche l’impermeabilità contro schizzi e sudore, secondo lo standard di impermeabilità IPX4.

L’esterno propone superfici che grazie al relativo tocco permettono di gestire la musica, l’assistente vocale del telefono associato, le telefonate e il volume. L’interno dei ROAM SPORT ospita driver dinamici personalizzati Cleer Audio da 5,8 mm, al neodimio, che, assieme al supporto verso il codec aptX Adaptive, promettono un output sonoro robusto, vibrante e prestazioni chiare. Onde consentire un ascolto tranquillo anche negli ambienti più rumorosi, i ROAM SPORT implementano la cancellazione del rumore fino a 25 decibel, mentre la modalità Ambient Awareness permette di lasciar passare i suoni esterni, magari per parlare con chi sta accanto senza la necessità di sfilare gli auricolari.

Agli auricolari è associata una companion app, ovvero l’app Cleer + che può essere usata per aggiornarne il firmware, per regolare l’equalizzazione (EQ), personalizzare i tocchi e altro. L’autonomia dei ROAM Sport, per ogni carica, è di 5 ore, e arriva a 20 totali grazie alle 15 ore messe a disposizione dalla custodia caricabile via microUSB Type-C, col relativo cavo presente nella confezione di acquisto assieme al manuale d’uso per l’utente.

I ROAM Sport possono già essere comprati, sullo store ufficiale (alla pagina cleeraudio.com/earbuds/roam-sport-noise-cancelling-sport-earbuds/), nella finitura nera, al prezzo di 99,99 dollari.