Redmi presenta gli auricolari true wireless Buds 4 Active

Da diversi mesi si parlava di auricolari true wireless che Redmi avrebbe varato come successori del modello Redmi Buds 4: il prodotto in questione, col nome di Redmi Buds 4 Active è stato ufficialmente lanciato e non solo nel mercato cinese, visto che arriverà globalmente, distribuito in diversi paesi.

I nuovi e leggeri (3,65 grammi) Redmi Buds 4 Active sono più grandi (31,1×20,9×22,5 mm) del modello precedente e si inseriscono in una custodia che, più arrotondata (63,2×53,4×24 mm per 34,7 grammi), potendosi permettere una riserva di energia di 440 mAh (caricabile via USB Type-C), permette loro di raggiungere un’autonomia complessiva di 2 ore inferiore a quella del modello base, ovvero di 28 ore. Sono impermeabili, ma IPX4 (vs IPX5 del modello originario): all’interno ospitano driver da 12 mm (vs 10 mm precedenti) beneficiati dal tuning dello Xiaomi Acoustic Lab e dal valore di 32Ω come impedenza.

A contribuire alla qualità sonora c’è la cancellazione del rumore con la modalità normale (laddove il precedente modello aveva la cancellazione ibrida del rumore secondo 3 livelli).

Grazie alle microbatterie da 34 mAh i Redmi Buds 4 Active hanno sino a 6 ore di ascolto (vs precedenti 6) e, grazie alla carica rapida, in cambio di 10 minuti di carica, possono offrire 110 minuti di ascolto aggiuntivi. Sull’ambito della connettività, i nuovi auricolari true wireless si basano sul Bluetooth 5.3 con supporto al codec SBC: la connessione con i device Android è rapida e intuitiva essendo supportato il protocollo Google Far Pair.

Di color nero, gli auricolari Redmi Buds 4 Active hanno i controlli touch (nello specifico, il tocco, il doppio tocco e la pressione prolungata) per gestire le chiamate, l’ascolto della musica, attivare o disattivare la modalità a bassa latenza dedicata agli usi del gaming. Per ora non sono noti i termini di distribuzione e prezzo di questo prodotto.