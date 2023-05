Red Magic annuncia diverse novità hardware per gli eSport

Nell’occasione dell’evento Red Magic tenuto dal brand omonimo sono stati presentati vari prodotti per eSport tra cui, in attesa di un chiacchieratissimo tablet da gaming atteso a breve, tastiere, monitor, caricatori, auricolari, e smartphone personalizzati.

Si parte con la versione Transformers Leader Edition Limited Collector’s Edition del Red Devils 8 PRO+, in allestimento da 16+512 GB: l’hardware non cambia rispetto al modello standard, ma il telaio è dominato dal blu e dal rosso di Commander (Optimus Prime) e dal logo degli Autobot, ottenuto mediante microincisione 3D in scala nanometrica. Ovviamente non manca l’interfaccia desktop in tema Transformers.

Attenzione dovuta poi al Red Magic Ice, una clip gaming ad aspirazione magnetica, sempre dedicata a Optimus Prime. Ancora in tema vi è stato il caricatore Autobot GaN da 165 W.Poi è stata la volta del Red Magic Deuterium 150W GaN Charger, un caricatore con 150W di potenza massima in uscita. Questo prodotti ha ali argentate nella parte anteriore di un corpo che grazie al deuterio è trasparente, lasciando intravvedere il metallo con supercondutore per la dissipazione del calore.

Ci sono anche effetti di luce RGB a ruota di bici (light wheel motorcycle) e uno schermo a colori “che può visualizzare la potenza di ricarica delle diverse porte USB in tempo reale“.

Gli auricolari da gaming del tipo a scena intera “DAO TWS Deuterium Front” si esplicano in un “design delle ali Deuterium Front trasparenti e argento spaziale nel loro insieme“. Grazie alla collaborazione con Qualcomm vi è sia la connettività Bluetooth 5.3 che una bassissima latenza, pari a 39 ms, in favore dei gamers: sempre da Qualcomm arriva Qualcomm S5 come piattaforma audio di punta e l’adattatore audio Qualcomm S3 di seconda generazione. Una delle migliori esperienze del settore in ambito qualitativo del sound si ottiene grazie a una cancellazione attiva del rumore, ANC, pari a 48 decibel.

In occasione della serie Silver Wing Storm Red Magic ha lanciato nuovi monitor che, come linguaggio di stile, usano l’argento atomico per dipingere la staffa, il telaio e il retro con il colore principale che si conferma essere l’argento. La versione 4K del primo monitor per eSport di Red Magic ha la retroilluminazione a Mini LED e 160 Hz come refresh rate. Si calibra secondo i colori della Deuterium Front Silver Wing Edition il monitor Red Magic Gaming 4K Silver Wing Edition da 27 pollici, sempre nella sua configurazione top della categoria. I giocatori che ambiscono e necessitano di frame rate elevati troveranno senz’altro appagamento nel Red Magic E-sports Display 2K Silver Wing Edition da 240 Hz.