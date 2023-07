Realme Buds Wireless 3: auricolari Bluetooth con ANC a basso costo

Realme, il noto marchio cinese di smartphone e accessori, ha lanciato in India i suoi nuovi auricolari Bluetooth con archetto da collo (neckband): i Realme Buds Wireless 3. Si tratta di un prodotto pensato per gli amanti della musica e del gaming, che offre diverse funzionalità interessanti a un prezzo molto competitivo.

Vediamo insieme quali sono le specifiche e le caratteristiche di questi auricolari. Design e comfort. I Realme Buds Wireless 3 hanno un design elegante e minimalista, disponibile in tre colori: Bass Yellow, Vitality White e Pure Black. L’archetto da collo è realizzato in metallo e silicone, con una finitura opaca che lo rende resistente e confortevole da indossare. Gli auricolari hanno una forma ergonomica che si adatta bene al canale uditivo, con punte in silicone intercambiabili per garantire una buona tenuta e isolamento acustico. Gli auricolari sono anche dotati di magneti che li fanno attaccare tra loro quando non sono in uso, attivando o disattivando automaticamente la connessione Bluetooth.I Realme Buds Wireless 3 sono inoltre certificati IP55, il che significa che sono resistenti a polvere, sudore e spruzzi d’acqua. Questo li rende adatti per l’uso in palestra o all’aperto, senza preoccuparsi di danneggiarli.

Qualità audio e cancellazione del rumore. I Realme Buds Wireless 3 si distinguono per la qualità audio che offrono, grazie ai driver dinamici da 13,6 mm che garantiscono una riproduzione fedele e potente di ogni genere musicale. Gli auricolari supportano anche l’algoritmo Dynamic Bass Boost dell’azienda, che enfatizza i bassi per una maggiore profondità e impatto sonoro.Ma la vera novità dei Realme Buds Wireless 3 è la presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC) a 30 dB, una funzione solitamente riservata a prodotti più costosi. L’ANC permette di ridurre i rumori ambientali fino al 90%, creando un’esperienza di ascolto più immersiva e priva di distrazioni. Gli auricolari hanno anche una modalità trasparenza, che consente di ascoltare i suoni circostanti senza togliere gli auricolari, utile per esempio quando si attraversa la strada o si parla con qualcuno⁴.

Connettività e autonomia. I Realme Buds Wireless 3 si connettono tramite Bluetooth 5.0, assicurando una connessione stabile e veloce con qualsiasi dispositivo compatibile. Gli auricolari supportano anche la funzione Google Fast Pair, che facilita l’abbinamento con gli smartphone Android. Inoltre, gli auricolari possono connettersi a due dispositivi contemporaneamente, permettendo di passare facilmente da uno all’altro senza interruzioni.

Per quanto riguarda l’autonomia, i Realme Buds Wireless 3 promettono fino a 40 ore di riproduzione con una sola carica, con l’ANC disattivata. Con l’ANC attivata, l’autonomia scende a circa 20 ore. In ogni caso, gli auricolari supportano la ricarica rapida, che consente di ottenere fino a 25 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica. La ricarica avviene tramite il cavo USB Type-C incluso nella confezione.

Personalizzazione e controllo. I Realme Buds Wireless 3 possono essere personalizzati tramite l’app Realme Link, disponibile per Android e iOS. L’app permette di modificare le impostazioni degli auricolari, come il livello dell’ANC, il profilo audio, il controllo touch e la modalità gaming. Quest’ultima riduce la latenza degli auricolari a 45 ms, migliorando la sincronizzazione tra audio e video durante i giochi o i film. Gli auricolari hanno anche dei sensori touch sui lati, che consentono di controllare la riproduzione musicale, le chiamate, l’assistente vocale e l’ANC con dei semplici tocchi. I sensori sono sensibili e reattivi, ma possono essere disattivati se si preferisce.

Prezzo e disponibilità. I Realme Buds Wireless 3 sono stati lanciati in India al prezzo di Rs 1.799, pari a circa 20 euro. Si tratta di un prezzo molto competitivo, considerando le funzionalità che offrono. Gli auricolari saranno disponibili a partire dal 12 luglio tramite Amazon, Flipkart, il sito web dell’azienda e negozi offline. Non si sa ancora se e quando arriveranno in Italia, ma speriamo che Realme decida di portarli anche nel nostro paese.