Razer Kitsune: il controller arcade ottico all-button per i picchiaduro

Se siete appassionati di picchiaduro e volete avere il massimo del controllo e della precisione nei vostri combattimenti, allora dovete assolutamente conoscere il nuovo controller arcade ottico all-button di Razer: il Kitsune.

Si tratta di un dispositivo rivoluzionario, pensato appositamente per PlayStation 5 e PC, che vi farà dimenticare i tradizionali fighting stick e vi offrirà un’esperienza di gioco senza precedenti. Il Kitsune non è un semplice controller con dei pulsanti, ma un vero e proprio strumento di precisione, dotato di una tecnologia ottica che garantisce una risposta fulminea e una ridotta altezza di attuazione. Il layout dei pulsanti è studiato per consentire un movimento quadruplo perfetto, che elimina le mosse involontarie e ottimizza i comandi.

In questo modo, potrete eseguire le combo più complesse e controllare i vostri personaggi con una facilità incredibile. Il Kitsune è il frutto della collaborazione tra Razer e Capcom, il famoso sviluppatore di Street Fighter 6 e di altri titoli picchiaduro di successo.

Il controller è stato progettato per soddisfare e superare le esigenze dei giocatori professionisti del genere, rispettando tutti gli standard del Capcom Pro Tour e le normative dei tornei. In particolare, il Kitsune è conforme alle più recenti regole di input simultanei di direzione cardinale opposta, che impediscono l’uso di trucchi o scorciatoie per avere un vantaggio sleale. Il Kitsune non è solo un controller potente e preciso, ma anche un compagno portatile e pratico.

Il suo design sottile e privo di stick lo rende facile da trasportare e da configurare, grazie al cavo Usb type-C rimovibile. Potrete portarlo con voi ovunque andiate, sia che partecipiate a un torneo locale o a uno internazionale. Il Kitsune vi accompagnerà in ogni sfida, facendovi sentire come dei veri campioni. Razer non ha ancora annunciato la data di uscita e il prezzo del Kitsune, ma ha promesso che sarà disponibile presto. Se volete saperne di più su questo incredibile controller arcade ottico all-button, potete visitare il sito ufficiale di Razer o seguire i suoi canali social. Non perdete l’occasione di provare il Kitsune e di scoprire un nuovo modo di vivere i picchiaduro.