Razer Blackwidow V4 Pro: ufficiale la tastiera personalizzabile e modulare per il gaming

Il brand leader nel lifestyle gaming, Razer, ha annunciato la quarta generazione delle tastiere Blackwidow che, nella edizione V4 Pro, offre tutto quel di cui il gamer ha bisogno per allestire una versatile e appagante battlestation personale.

La tastiera Blackwidow V4 Pro ha un plate in lega di alluminio 5052, caps a scelta con copritasti in PBT o in ABS a doppia iniezione: ci sono i tasti multimediali, il tastierino numerico, 5 tastini per le macro a sinistra cui se ne aggiungono altri 3 lungo il bordo (programmabili “on the fly” o mediante il tool Razer Synapse) e la Command Dial. Quest’ultima opera con 8 modalità predefinite, tra cui il cambio di scheda del browser o l’ingrandimento della finestra.

Via programma Razer Synapse, è possibile scegliere tra più di 100 funzioni previste, per programmare la rotella in senso antiorario od orario, ad esempio per ingrandire la dimensione del pennello di Photoshop o far avanzare la timeline di un editor video.

I tasti della Blackwidow V4 Pro hanno switch garantiti per 100 milioni di pressioni. L’utente potrà scegliere tra gli switch Green che offrono un classico feedback meccanico sia nella pressione che nel suono, e gli switch Yellow, che sono molto più silenziosi e lineari. Il costruttore ha applicato in ogni caso stabilizzatori lubrificati e due strati di schiuma fono assorbente per ottenere un feedback sonoro più appagante e morbido.

Ovviamente, non manca la retroilluminazione RGB per tasto singolo, con due zone di illuminazione laterale, che arriva anche al poggiapolsi in similpelle dall’aggiunta magnetica. Tra le altre specifiche, la tastiera Blackwidow V4 Pro di Razer annovera un polling rate fino a 8000 Hz, una porta USB 2.0 passthrough e una connessione via cavo removibile USB Type-C. Attualmente è già possibile comprare la nuova tastiera, sullo store ufficiale del marchio, ove risulta prezzata a 269,99 euro.