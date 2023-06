Phiaton presenta le cuffie Bonobeats Lite: suono di qualità per stili di vita urbani

Phiaton, un marchio leader nel settore delle cuffie e degli accessori audio, ha annunciato il lancio delle sue nuove cuffie Bonobeats Lite, progettate per offrire un suono di qualità superiore e un comfort ottimale agli appassionati di musica urbana.

Le cuffie Bonobeats Lite sono l’accessorio ideale per chi cerca un suono di qualità e uno stile urbano. Innanzitutto, si tratta di cuffie dotate di un design ergonomico e leggero che le rende comode da indossare per ore anche grazie ai cuscinetti in morbido memory foam. La versatilità e il controllo si riscontrano con la presenza sui padiglioni del microfono e di pulsanti multifunzione per il controllo di musica e telefonate.

Tecnicamente, invece, sono dotate di driver a doppio strato da 30 mm con sovradimensionati magneti al neodimio che garantiscono una riproduzione fedele e potente di ogni genere musicale, da quello elettronico a quello hip-hop.

Le cuffie sono anche dotate di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore (nota col termine di ANC) che riduce i rumori ambientali, permettendo agli utenti di immergersi nella loro musica preferita senza distrazioni. Risulta anche presente una companion app che più aiutare a personalizzare il suono secondo i propri gusti intervenendo sulle varie impostazioni dell’equalizzatore: sempre con la medesima applicazione, Phiaton, è possibile attivare o disattivare la cancellazione del rumore, salvare i preset, e, tra le altre cose, anche scaricare gli aggiornamenti del firmware.

La connessione con la sorgente sonora avviene grazie al supporto verso la connettività Bluetooth versione 5.2 con supporto alla connessione verso due dispositivi in contemporanea. Tra i codec che vengono supportati vi è il l’aptX HD di Qualcomm, che permette di riprodurre la musica in alta qualità con profondità a 24 bit. Ideali per pendolari e viaggiatori frequenti, le cuffie Bonobeats Lite sono autonome per 30 ore di fila, anche con l’ANC acceso.

Attualmente, possono essere comperate sullo store ufficiale, dove risultano prezzate secondo l’accessibile listino di 70 dollari che, cambio alla mano, corrispondono a circa 65 euro.