PanaCast 50 Video Bar System: ufficiale il sistema di Jabra per i meeting ibridi

A ISE 2023, Jabra, leader nelle soluzioni audio personali e professionali, ha annunciato un dispositivo, il PanaCast 50 Video Bar System, in grado di competere con la Logitech Rally Bar nel supportare le riunioni aziendali ibride in presenza – remoto: il prodotto sarà acquistabile a partire da Giugno al prezzo di 3.649 euro.

PanaCast 50 Video Bar System non ha bisogno di un computer per funzionare e supportare le piattaforme Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms visto che, oltre a un Security Operation Center (SOC) di ultima generazione, annovera un’unità elaborativa in grado di supportare Android. Il dispositivo ha una triplice fotocamera, in grado di assicurare un campo visivo da 180° capace di cogliere tutti nella stanza, ripresi in 4K e seguiti mentre si muovono.

Gli 8 microfoni, grazie al beamforming, sono puntati sull’oratore e si occupano di filtrare echi e rumori di fondo, mentre i 4 speaker assicurano l’assenza di vibrazioni e promettono sia una banda super larga che un audio full duplex. Il controllo avviene mediante un pannello touch da 10.1 pollici e un tasto one-touch che permette di avviare o partecipare alla riunione: due porte HDMI permettono di collegare due display.

Facile da installare e configurare, con cavi ridotti al minimo, PanaCast 50 Video Bar System offre anche dei sensori di qualità dell’aria, in modo che si possa sapere quando è il caso di aprire le finestre nell’eventualità che una riunione si programma all’infinito. L’intelligenza artificiale è un altro valore aggiunto di questo prodotto di Jabra, visto che “genererà un display dinamico mirato all’oratore attivo” e considerato che “riconosce le persone nella stanza e accende automaticamente il sistema“.

Sempre tra le funzionalità smart del Jabra PanaCast 50 Video Bar System vi è quella di tener traccia in modo anonimo di quante persone siano in stanza, a tutto vantaggio di chi amministra la riunione.