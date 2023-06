Oddict presenta PLATFORM DUO: il caricabatterie wireless doppio elegante ed efficiente

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - In fatto di eleganza questo caricatore è davvero di gran qualità: nulla da dire. Chissà come sarebbe stato il caricatore wireless multiplo di Apple, se fosse arrivato sul mercato: non è detto che prima o poi Cupertino non ci ripensi. A volte i suoi periodi di gestazioni, vedi il visore, sono molto lunghi. Tornando al device di cui sopra, si deve fare qualcosina per migliorarne la velocità di carica, magari in una prossima versione.