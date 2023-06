Nubia NeoVision Glass: le prime occhiali intelligenti al mondo con qualità audio ad alta risoluzione ora disponibili

Nubia, un’azienda cinese di elettronica di consumo parte del gruppo ZTE, ha lanciato sul mercato i suoi già noti occhiali intelligenti NeoVision Glass, che promettono di offrire un’esperienza audiovisiva immersiva e di alta qualità.

Gli occhiali sono dotati di uno schermo AMOLED da 0,39 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, che proietta un’immagine equivalente a un display da 53 pollici a una distanza di 4 metri. Gli occhiali supportano anche la tecnologia 3D e possono essere collegati a smartphone, tablet, laptop e console di gioco tramite HDMI o USB-C.Ma la caratteristica più distintiva degli occhiali NeoVision Glass è la qualità audio ad alta risoluzione, grazie agli altoparlanti integrati che utilizzano la tecnologia DTS Sound.

Gli altoparlanti sono in grado di produrre un suono surround a 360 gradi con una gamma di frequenza da 20 Hz a 20 kHz e una distorsione inferiore allo 0,5%. Inoltre, gli occhiali sono dotati di un microfono con cancellazione del rumore che consente di effettuare chiamate vocali e video in modo chiaro e senza interferenze.

Gli occhiali NeoVision Glass sono leggeri e confortevoli da indossare, pesando solo 106 grammi. Hanno anche un design elegante e minimalista, con una montatura nera opaca e lenti trasparenti. Gli occhiali sono alimentati da una batteria da 680 mAh che garantisce un’autonomia di 4 ore in modalità video e di 8 ore in modalità audio. Gli occhiali possono essere ricaricati tramite il cavo USB-C in dotazione. Gli occhiali NeoVision Glass sono ora disponibili sul sito ufficiale di Nubia al prezzo di 499 dollari, con spedizione gratuita in tutto il mondo. In Italia il prezzo è di 549 euro.

Gli occhiali sono compatibili con i dispositivi Android e iOS e possono essere utilizzati per vari scopi, come guardare film, giocare, ascoltare musica, navigare sul web, lavorare e studiare. Gli occhiali rappresentano un passo avanti nell’innovazione tecnologica e offrono agli utenti un nuovo modo di interagire con il mondo digitale.