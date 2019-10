MSI Alpha 15: in arrivo il gaming notebook accessibile, targato AMD

Ad inizio Ottobre, il chipmaker americano AMD ha ufficializzato una scheda grafica, la Radeon RX5500M, costruita a 7 nanometri e provvista di 4 GB di memoria dedicata (GDDR6), finalizzata a portare un’esperienza di gaming soddisfacente anche nella fascia media della categoria. Il primo portatile a tentare quest’impresa è il costruttore taiwanese MSI che, dopo avere presentato al Computex 2019 di Maggio un gaming notebook senza compromessi, è tornata in campo con un modello vocazionalmente più accessibile, sempre destinato ai gamers, denominato “MSI Alpha 15“.

Il nuovo arrivato, piuttosto compatto (355 x 248 x 27 mm) e nemmeno troppo pesante per la categoria (2.3 kg), in quanto gaming notebook non si sottrae ai dettami di un design estroso, con il logo della fenice sul retro, ed una tastiera con anti-ghosting e retroilluminazione a tasto singolo (Steel Series RGB o meno). In quanto motorizzato da AMD, oltre alla summenzionata GPU, alla quale va il merito di garantire l’apporto di tecnologie anti-lag, e pro nitidezza (Radeon Image Sharpening), eredita anche il processore Ryzen 7 3750H, i cui bollenti spiriti sono tenuti a freno dalla presenza di una dissipazione affidata a ben 7 heatpipe.

La RAM (DDR4) parte da 8 e può arrivare sino a 16 GB, a seconda della configurazione, mentre lo storage SSD, di tipo NVMe, ammonta a 512 GB, e può essere affiancato da un hard disk aggiuntivo da 2.5 pollici.

A visualizzare l’esito computazionale del sin qui visto comparto logico, sull’MSI Alpha 15 concorre un display LCD IPS da 15.6 pollici, con una risoluzione FullHD estesa panoramicamente a 16:9 tra cornici spesse 5 mm, in grado di supportare la tecnologia di sincronizzazione FreeSync, e con un refresh rate – a seconda del modello scelto – da 120 o 144 Hz. A completare un’esperienza multimediale notevole concorrono due enormi altoparlanti da 2 W ciascuno, e la facoltà di beneficiare – via jack, su modelli di cuffie compatibili – dello standard Hi-Res Audio.

Trattandosi pur sempre di un portatile, l’MSI Alpha 15 non trascura l’implementazione di una generosa batteria da 51 Whr, ottima per il backup dei progressi videoludici nel caso d’un calo di tensione all’alimentazione, e il segmento connettività, col modem per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ac, e la schedina di rete Killer per l’Ethernet LAN.

Degno corredo dell’MSI Alpha 15, in termini di espandibilità, figurano diverse porte, tra cui lo slot per microSD, ben 5 porte USB (due Type-C e tre 3.2), ed una HDMI per la riproduzione di contenuti in 4K@60Hz.

L’arrivo sul mercato dell’MSI Alpha 15 è atteso per la fine del mese corrente, a 999 dollari per la variante base con 8 GB di RAM, mentre quella col doppio di memoria volatile sarà listata a 1.099 dollari. In più, da qui e sino a fine anno, fino ad esaurimento scorte, in omaggio con il presente notebook, sarà possibile ottenere una copia gratuita di un videogame, quale Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint o Borderlands 3.