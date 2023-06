Motorola presenta le sue smart TV Envision X con display QLED 4K e Google TV

Le nuove TV Envision X di Motorola hanno un design senza bordi e sono disponibili in due dimensioni di schermo: 55 pollici e 65 pollici. Entrambe hanno un display QLED 4K, che supporta la Tecnologia Quantum Glow per offrire colori vividi e brillanti.

Può mostrare 1,07 miliardi di colori. Il display di queste smart TV della “M alata” supporta anche Dolby Vision, 350 nit di luminosità, una frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz e una vasta gamma cromatica. Inoltre, ha un angolo di visione di 178 gradi e l’attenuazione della retroilluminazione per non affaticare gli occhi. A livello di prestazioni, le smart TV sono alimentate da un chipset MediaTek quad-core con GPU integrata e 2 GB di RAM.

Le opzioni di connettività comprendono 3 porte HDMI, 2 porte USB, mini AV, RF, ottica, Wi-Fi dual-band e Bluetooth. Per quanto riguarda l’audio, i nuovi televisori Motorola Envision X sono dotati di doppi altoparlanti da 20 W con Dolby Atmos e audio surround 3D.

Le smart TV offrono anche ottimizzazioni audio e video basate sull’intelligenza artificiale. Puoi scegliere tra 6 modalità immagine e 4 audio a seconda del contenuto che stai guardando. Google TV ti permette di accedere a numerose app e giochi (come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ Hotstar), oltre a suggerirti i contenuti più adatti a te grazie all’intelligenza artificiale. Si può anche usare la funzione di mirroring dello schermo e l’Assistente Google.

Le TV Envision X includono anche un telecomando intelligente. Prezzo e disponibilità. La serie Motorola Envision X costa 30.999 rupie indiane (circa 350,64 euro) per il modello da 55 pollici e 39.999 rupie indiane (pressappoco 452,57 euro) per il modello da 65 pollici. Sono già in vendita su Flipkart. Come offerta speciale di lancio, si può avere uno sconto fino a 5.000 rupie (circa 56,58 euro) sul modello da 55 pollici e fino a 10.000 rupie (circa 113,16 euro) su quello da 65 pollici.