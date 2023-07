Montblanc entra nel mercato degli auricolari true wireless con i MTB 03

Montblanc, la nota azienda tedesca specializzata in beni di lusso, ha ampliato la sua offerta di prodotti tecnologici con il lancio dei suoi primi auricolari true wireless, i MTB 03. Questi si aggiungono agli smartwatch Summit 3 x Naruto, presentati a ottobre dello scorso anno, che sono dotati del sistema operativo Wear OS 3 di Google.

Montblanc è un famoso marchio storico nel settore degli strumenti da scrittura, fondato ad Amburgo nel 1906 da Claus-Johannes Voss, Alfred Nehemias e August Eberstein. Il suo logo, una stella bianca a sei punte arrotondate, rappresenta la cima del Monte Bianco e simboleggia il suo impegno per la qualità e l’eccellenza. Oltre alle penne stilografiche, Montblanc produce anche orologi, gioielli, pelletteria, occhiali da sole e profumi.

Gli auricolari TWS MTB 03 di Montblanc sono realizzati in resina leggera, mentre l’astuccio di ricarica è realizzato in alluminio ricoperto da un elegante rivestimento nero. Le cuffie e la custodia di ricarica presentano l’emblema di Montblanc e riprendono il design dell’iconica penna stilografica dell’azienda. Tuttavia, a differenza di altri prodotti di lusso della casa tedesca, non presentano materiali pregiati come oro, platino, pelle o pietre preziose.

Gli auricolari MTB 03 offrono diverse funzionalità, tra cui la riduzione attiva del rumore e la qualità sonora Montblanc Sound Signature, sviluppata da Axel Grell, ex responsabile ingegneria delle cuffie di Sennheiser. Ogni cuffia ha un driver in berillio da 7 mm che copre una gamma di frequenze da 20 Hz a 20 kHz e supporta il codec Qualcomm aptX Adaptive. Questi auricolari sono anche impermeabili e possono essere ricaricati senza fili. La durata della batteria è di 6 ore senza ANC, ma la custodia di ricarica permette di estenderla fino a 18 ore.

Il prezzo delle Montblanc MTB 03 è più elevato rispetto ai prodotti non di lusso con le stesse caratteristiche, poiché costano 445 dollari (circa 402 euro), che potrebbero sembrare un po’ troppi se si considera l’assenza di materiali tipici degli articoli di lusso. Tuttavia, per gli amanti del marchio Montblanc e del suo stile raffinato ed elegante, queste cuffie potrebbero rappresentare un accessorio tecnologico di prestigio e qualità.