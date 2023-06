Minisforum presenta il nuovo miniPC NPB5

A un paio di settimane dal lancio dei modelli UM790 e UM780 Pro, il brand cinese Minisforum torna a occuparsi della serie Venus, già omaggiata di nuovi modelli a inizio mese, con la presentazione del nuovo miniPC NPB5, con processore Intel Core i5. Si tratta di un prodotto per ufficio di fascia media molto conveniente.

Partendo dal chipset questo mini PC compatto ha un SoC Intel Core i5-13500H con 18M Cache e Max. Boost Clock fino a 4,70 GHz. Il chipset i5-13500H è adatto per scenari da ufficio e per un editing video di livello generale. In tema di memorie e storage, a differenza dei modelli precedenti con frequenza DDR5-4800, il nuovo NPB5 supporta fino alla frequenza DDR5-5200 con un supporto massimo di 64 GB di RAM.

Il miniPC NPB5 ha anche un SSD M.2 2280 PCIe4.0 e uno slot per un ulteriore hard disk meccanico (HDD) con interfaccia SATA da 2,5 pollici per soddisfare le esigenze di archiviazione di base degli utenti.

Lato interfacce di input e output, l’NPB5 ha due porte Gigabit Ethernet che possono realizzare l’aggregazione di rete per migliorare le prestazioni della stessa. Per le connettività wireless, il terminale in questione supporta il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2, che sono caratteristiche standard per i modelli di recente uscita. Ha due porte HDMI (con segnale video sino al [email protected]) e due porte USB4 (sempre sino al [email protected]), il che rende possibile collegare sino a 4 schermi esterni contemporaneamente, rendendolo ideale per gli utenti con una configurazione multi schermo.

La parte superiore del case si apre facilmente premendo, in modo che la manutenzione e l’aggiornamento (specialmente per chi acquista un barebone per personalizzarlo) siano possibili senza l’uso di attrezzi. Grazie alle sue dimensioni compatte, il miniPC Venus NPB5 può essere collocato su una scrivania, una libreria o qualsiasi altro spazio limitato per un’esperienza d’uso più comoda a casa, in ufficio o in ambienti di intrattenimento.