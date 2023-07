MatixGO, la smart home di BTicino che integra Netatmo

BTicino ha lanciato MatixGO, la nuova linea di dispositivi per la smart home che incorpora le soluzioni IoT di Netatmo, il brand di Legrand (gruppo BTicino) esperto nella domotica.

L’obiettivo è quello di rendere l’impianto smart alla portata di tutti, rispondendo alle esigenze di ogni tipologia abitativa per una gestione semplice e completa di tutte le funzioni della casa. MatixGO è un sistema flessibile e modulare, che permette di realizzare o modificare una installazione senza per forza smontare completamente il cablaggio: è sufficiente infatti aggiungere gli accessori o i prodotti necessari risparmiando così tempo e denaro.

Il sistema è modulare anche nell’installazione in ambienti che richiedono protezione dei dispositivi: ad esempio, la cover IdroGO waterproof salvaguarda l’impianto aumentando la resistenza all’acqua delle scatole da IP40 a IP55. MatixGO si fa notare anche per il design, con una minima sporgenza dal muro e con finiture bianche (per i comandi basculanti tradizionali) e grigie (per i comandi assiali smart). Il design si abbina alla funzionalità smart, che permette di controllare dall’app Home + Control le luci, le prese, le tapparelle, il termostato connesso e i consumi elettrici di prese ed elettrodomestici.

Inoltre, MatixGO è compatibile con i principali assistenti vocali come Siri, Assistant e Alexa. Un altro aspetto importante di MatixGO è la sostenibilità, che si riflette nell’imballaggio 100% riciclabile, le cui dimensioni sono state ridotte così da usare il 10% in meno di pallet all’anno. Anche la linea MatixGO è realizzata con il 27% di plastica riciclata, mentre i colori vengono da vernici a base d’acqua.

Infine, MatixGO offre anche innovazione tecnica, grazie alla semplicità di installazione che si adatta a tutte le scatole e non richiede di rifare il cablaggio. Le placche sono dotate di un supporto innovativo con profili in gomma tecnica e ammortizzatori, così che il prodotto sia perfettamente aderente al muro.

Riscrittura: La linea MatixGO di BTicino offre tasti bianchi o grigi e altre 10 tonalità e 11 finiture opache e metalliche. A queste si unisce I’m Nature, la placca 100% biologica in materiale compostabile in arrivo a ottobre. Tra i dispositivi disponibili segnaliamo le prese USB di ricarica, torce estraibili, lampade di sicurezza, prese da tavolo, torrette a scomparsa, torrette sporgenti e centralini da parete multifunzione.MatixGO è la soluzione perfetta per chi desidera rendere la propria casa più intelligente, sicura, confortevole ed efficiente, senza rinunciare allo stile e al rispetto dell’ambiente.