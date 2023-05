Matebook X Pro e Matebook 16s: ufficiali i nuovi notebook di Huawei

Huawei ha tenuto un evento a Monaco di Baviera, in Germania, in cui ha annunciato l’arrivo anche in Italia del top gamma Huawei P60 Pro (su Huawei Store, in 8+256 GB a 1.199,90 euro e in 12+512 GB a 1.399,90 euro nei colori Black e Rococo Pearl) e del pieghevole Mate X3 (sullo store ufficiale al prezzo di 2199,90 euro per 12+512 GB nelle palette “Feather-Sand Glass nera e nella versione Vegan in pelle verde scuro“). Nel contempo, l’evento si è arricchito di anticipazioni sui futuri wearable Watch 4 e Watch 4 Pro (inizio Giugno, sullo store ufficiale con coupon di 30 euro) e col lancio (da fine Maggio in Italia) di due nuovi portatili con Windows 11 Home, che rappresentano la vera sorpresa del brand per questa giornata.

La nuova versione del portatile MateBook X Pro ha una satinatura apprezzabile al tatto applicato a uno chassis nella finitura opaca Blue Ink. Lo chassis è ultrasottile e invero molto leggero (310 x 221 x 15,6 mm, per 1,26 kg).

Spalancato, rivela un pannello LCD touch da 14,2 pollici secondo un rapporto schermo-corpo del 92,5%: tale display è risoluto a 3.120 x 2.080 pixel, con una densità di pixel per pollice pari a 264 ppi, una elevata fluidità (90 Hz), e una buona leggibilità, grazie ai 500 nits, al contrasto da 1.500:1, al supporto verso il color gamut DCI-P3, potendo beneficiare anche su un’elevata precisione del colore (ΔE<1), senza dimenticare l’attenzione alla vista (Low Blue Light, certificazione Eye Comfort 3.0). La webcam, purtroppo, è solo da 720p. La sezione audio è al top con 4 microfoni, e un sestetto di speaker con le ottimizzazioni proprietarie Huawei Sound.

Assistiti da schede grafiche integrate Iris Xe, operano i chipset Intel Core i7 di 13a gen: la RAM LPDDR5 si sostanzia in 16 GB, laddove per lo storage SSD NVMe PCIe si parla di 256 GB. Grande attenzione è stata conferita pure allo smaltimento termico: si parte da 3 prese d’aria che interloquiscono con due ventole Huawei Shark Fin Fan, e un sistema di vapor chamber, nei casi in cui sia ritenuto opportuno dal rilevamento smart.

Tra porte e connettività, annoveriamo sul nuovo MateBook X Pro un jack da 3.5 mm, due USB Type-C, il Wi-Fi 6E, ed il Bluetooth 5.2, oltre a due Thunderbolt 4. La batteria, da 60 Wh, si avvale della carica rapida SuperCharge 90 W.

Con un display più ampio, arriva anche il nuovo MateBook 16s che adegua il chipset rispetto a quello dello scorso anno. Si parla nello specifico di un laptop ovviamente più impegnativo per dimensioni (17,8x351x252,9 mm per 1,99 Kg) in colorazione Space Grey. Aperto, la parte che sta di fronte all’utente palesa un touch LCD da 16 pollici, con ottimi angoli visuali (178° grazie all’IPS), risoluzione 2520×1680 pixel, secondo un rapporto screen-to-body del 90% e un rapporto d’aspetto in 3:2, con copertura del color gamut sRGB al 100% ed estrema precisione cromatica (Delta E<1). Migliora la webcam, qui HD da da 1080p. La sezione audio riserva una griglia da 3.168 fori per i due speaker frontali e innesta on-edge due microfoni con cattura del suono a 5 metri e intelligenza artificiale per la riduzione del rumore.

Qui operano chipset sempre Intel Core 13a Gen, con GPU integrate Intel Iris Xe. La RAM DDR5 dual channel come nell’altro modello è da 16 GB, mentre lo storage SSD NVMe PCIe è da ben 1 TB. La batteria è più grande, con una capacità di 84Wh, e gode sempre dell’adattatore da 90W per la ricarica. Le porte ai lati del corpo macchina sono rappresentate da due USB 3.2 gen1, altrettante USB Type-C (1 per il Thunderbolt), una HDMI, e un jack 3,5 mm. Passando invece alle connettività supportate il MateBook 16s comprende il Bluetooth 5 e il Wi-Fi 6.