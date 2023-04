Logitech Learn: ufficiali le cuffie specificatamente adatte all’apprendimento

Dopo le nuove webcam della serie Brio varate a inizio anno, Logitech è tornata a farsi viva con una iterazione delle sue cuffie Zone, le Logitech Learn che, come da denominazione, sono dedicate a supportare gli studenti in modo versatile anche nelle più intense e disparate sessioni di apprendimento.

Le cuffie Logitech Learn hanno un archetto con finitura sopra opaca e sotto arancione, come nel microfono integrato ad archetto, e nei cavi che vanno ai padiglioni: questi ultimi, rivestiti in similpelle, sono intercambiabili. In tal modo lo studente potrà alternarli a seconda della circostanza, col modello “on ear” che permetterà di avere consapevolezza dell’ambiente, e il modello “over-ear” che, circondando l’orecchio, permetterà di concentrarsi maggiormente, visto che, come da studi consultati, gli studenti tra gli 8 e i 10 anni hanno risultati peggiori nelle verifiche standard se distratti dal rumore ambientale.

Sempre in favore delle cuffie Logitech Learn è presente una realizzazione con materiali durevoli, anche a prova di studenti più piccoli e vivaci, come confermato dal superamento dei test MIL-STD-810 che conferma la resistenza a urti, a condizioni difficili (es. se lasciate al Sole) e a cadute da 1.2 metri di altezza. In ottica flessibilità, le cuffie Learn di Logitech possono collegarsi alla sorgente in varie modalità cablate.

Ad esempio, è possibile usare un cavo con presa USB Type-A, un cavo con presa via jack da 3.5 mm, e un cavo con presa sempre USB ma Type-C: in tal modo, non solo è possibile collegarsi a vari dispositivi, ma anche cambiare il cavo rovinato evitando di buttare le cuffie, per una maggior durabilità del prodotto.

Ovviamente, trattandosi di cuffie, è impossibile trascurare il fattore della qualità audio. A tal proposito Logitech ha implementato driver appositamente sintonizzati sui toni vocali, in modo da agevolare ad esempio durante l’apprendimento delle lingue ove è necessario comprendere il dialogo. A tal proposito, il costruttore si è rifatto a uno studio della Texas Tech University secondo il quale “una scarsa qualità audio abbia un impatto negativo diretto sul coinvolgimento degli studenti“.

Presto sarà possibile comprare su Amazon tali cuffie, con tanto di cavo con jack da 3.5 mm e cuscinetto on-ear al prezzo di 34,99 euro e, in estate, arriverà la versione con un cavo USB Type-C e un cuscinetto over-ear, invece prezzata a 39,99 euro.