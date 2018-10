LG Watch W7: un nuovo ed elegante orologio ibrido con un cuore smart

LG, come noto, ha concluso il suo 2018 tecnologico (a meno di ulteriori sorprese!) con un evento allestito appositamente a New York per presentare il suo nuovo top gamma telefonico, l’LG V40 ThinQ, equipaggiato con 2 selfiecamere e 3 fotocamere principali (quindi, con 5 fotocamere in totale). A fronte di un progetto così innovativo, ha fatto da contraltare la scelta – un po’ conservativa – di affiancarvi un orologio sì smart ma “solo” ibrido, rappresentato dall’LG Watch W7.

LG Watch W7 ha una cassa circolare (44.5 x 45.4 x 12.9 mm, per 79.5 grammi) compatibile con cinturini, intercambiabili, da 22 mm di misura standard, resistente alla polvere ed alle infiltrazioni d’acqua grazie alla certificazione IP68.

Il display, sul quale si muovono 2 lancette fisiche analogiche gestite da un movimento meccanico svizzero (curato dall’elvetica Soprod), è un pannello LCD circolare da 1.2 pollici con 360 x 360 pixel di risoluzione, al di sotto del quale il costruttore sudcoreano ha posto un ormai sorpassato processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100, assieme a 768 MB di memoria RAM (LPDDR3), ed a 4 GB di memoria storage (eMMC), sulla quale trasferire file e canzoni tramite la porticina USB Type-C 2.0, utile anche per ricaricare la batteria, da 240 mAh.

Quest’ultima, secondo quanto dichiarato in sede di evento, garantirebbe 100 giorni di autonomia, usando l’LG Watch W7 come classico orologio analogico, solo per guardare il tempo e la data: diversamente, si scende a 3-4 giorni utilizzando alcune feature di rilevamento fitness basate sull’uso combinato di ora esatta, bussola, altimetro, cronometro, e barometro. Optando, invece, per la modalità “smart” garantita dal sistema operativo Wear OS e basata sull’uso continuativo delle connettività senza fili Bluetooth 4.2 (BLE) e Wi-Fi n, non si supera le 2 giornate di uso medio.

Come nel caso dell’LG V40 ThinQ, sarà difficile sperare nell’arrivo anche in Italia del presente smartwatch ibrido LG Watch W7: in ogni caso, la sua commercializzazione inizierà, con un listino di 450 dollari, negli USA, anche in questo frangente a metà Ottobre.