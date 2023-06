LG presenta nuovi proiettori e un all-in-one contenuto in una valigia

Con un annuncio a sorpresa, LG ha presentato diversi prodotti per il lavoro, tra cui vari proiettori, e per il tempo libero, tra cui uno schermo rugged contenuto all’interno di una valigia.

Partendo dal segmento business, i proiettori appartengono tutti alla linea “ProBeam” e si sostanziano nei modelli, adatti in ambito educational e per le sale conferenze, BF60PST (3.499 euro), BU60PST (4.799 euro) e, salendo di fascia, BU70QGA (6.499 euro). Ideale nelle mostre d’arte, per spazi espositivi, negli auditorium, in negozi e hall aziendali, il modello di punta BU70QGA è quello, del repertorio di LG, con la più alta luminosità, pari a 7.000 Lumen, tal che sia possibile usarlo anche in ambienti luminosi non perfettamente al buio. La tecnologia “Edge Blending” del costruttore fa sì che, regolando la correzione del colore e la luminosità, sia possibile incrociare i fasi luminosi di 9 proiettori di questo tipo assieme, nell’ottenere immagini perfettamente panoramiche.

Le tecnologie di ultima generazione albergano anche nei modelli BF60PST e BU60PST che, pur non raggiungendo i 7.000 Lumen, portano il loro fascio luminoso a 6.000 Lumen. Le immagini, da 40 a 300 pollici di grandezza, hanno un contrasto di 3.000.000:1 e una risoluzione che va dalla WUXGA del modello BF60PST alla Ultra HD 4K dell’esemplare BU60PST.

Un’altra peculiarità di questi proiettori, tutti animati dal sistema operativo webOS (webOS 4.5, tranne il BU70QGA, che ha Signage webOS Eco), molto silenziosi (con un livello di rumore compreso tra i 30 e i 33 decibel), e con una buona uscita audio (10 watt via due da 5), consiste nel fatto che hanno un’ampia libertà di posizionamento. Tutti questi modelli di proiettori ProBeam, nello specifico, combinando uno zoom 1,6x e la funzione Lens Shift possono essere montati in qualsivoglia angolo lungo l’asse verticale od orizzontale. Il modello BU60PST ha poi la correzione delle immagini in 12 punti che elimina quella distorsione trapezoidale che può nascere quando il proiettore non è del tutto perpendicolare alla superficie di proiezione, ottenendo in cambio come risultato che le immagini siano sempre dritte e nitide.

Il prodotto (circa 827 euro) però più sorprendente è legato al tempo libero ed è lo StandbyME Go (27LX5). Quest’ultimo (670x433x119mm) sostanzialmente è uno schermo touch da 27″ FullHD, con Dolby Vision, HDR10, e refresh rate da 60 Hz dietro cui c’è un chipset AI Alpha 7 5a gen, che permette di eseguire il sistema operativo webOS ad esempio in modo da eseguire alcuni giochi appositamente creati da LG o un giradischi virtuale, visto che c’è uno speaker da 20W con AI Sound Pro certificato Dolby Atmos. Questa sorta di sottile all-in-one, si accende all’apertura della valigia che lo contiene (provvista di maniglia) e si spegne una volta riposto al suo interno: ha un braccio che gli permette di essere usato secondo diverse angolazioni, anche in orizzontale o del tutto in verticale.

Provvisto delle connettività WiFi 5, Bluetooth 5.0, HDMI, e USB 2.0, supporta il mirroring da iOS e Android, l’Apple AirPlay, ed è dotato del riconoscimento vocale: può essere gestito anche attraverso il telecomando in dotazione.