Lenovo IdeaPad S530: ecco l’ultrabook con processori Intel di ottava generazione, e speaker Harman Kardon

Il produttore di hardware Lenovo, noto anche per il suo brand di telefonia mobile Motorola, senza comunicati ufficiali, ha inserito un nuovo e convincente ultrabook nella sua gamma di notebook IdeaPad: ecco, quindi, in attesa di ulteriori dettagli su distribuzione, prezzo, e configurazioni per il Bel Paese, il nuovo Lenovo IdeaPad S530 (13IWL).

Messo da parte il curioso Tiburn Enterprise Star Trek PC, il più tradizionale ultrabook Lenovo IdeaPad S530 ha un telaio (308.3 x 211 x 14.8 mm, per 1.25 kg) a cuneo realizzato in plastica (colorazioni: nero, argento, rame, blu), tranne che nella griglia di alloggiamento del monitor, allestita in alluminio: il summenzionato display è un pannello touchscreen LCD IPS da 13.3 pollici, con risoluzione FullHD, ottimamente leggibile anche all’aperto (300 nits), sormontato – in alto e al centro – da una webcam HD a 720p di risoluzione, con microfono integrato.

Connesso ad una cerniera con rotazione a 180° gradi, è presente la tastiera, retroilluminata, ai cui lati troviamo 3 porte USB (due 3.0 e una Type-C 3.1), un’uscita HDMI per i monitor esterni, ed un jack combo per cuffie e microfono di qualità: all’interno, assieme al modulo per le connettività (Wi-Fi ac 2×2 e Bluetooth 4.1), vi è l’hardware dedicato alle elaborazioni.

Quest’ultimo, per il Lenovo IdeaPad S530, prevede processori Intel della rinnovata 8° generazione (Whisky Lake), e consente di scegliere tra il basico dual core (2.1 GHz) i3-8145U, l’intermedio quad core i5-8265U (1.6 Ghz), ed il top quad core (1.8 GHz) i7-8565U: la scheda grafica, di base, è l’integrata Intel UHD 620 ma, volendo, è possibile richiedere l’opzionale GPU Nvidia GeForce MX150, con architettura Pascal, in grado di gestire un discreto gaming. In tema di memorie, lo spazio di archiviazione prevede i tagli da 128, 256, e 512 GB, sempre ricorrendo ai velocissimi SSD PCIe NVMe mentre, sulla RAM (LPDDR3), occorre fare attenzione, essendo saldata sulla scheda madre: di conseguenza, va fatta a monte ed a priori la scelta tra le dotazioni di 4, 8 o 16 GB.

Corredato di due speaker (2W ciascuno) Harman Kardon con ottimizzazione Dolby Atmos, e due sistemi di sicurezza (il quadratino per la scansione delle impronte in basso a destra sotto i tasti, ed il chip crittografato TPM 2.0), il Lenovo IdeaPad S530 assicura 8 ore di autonomia, grazie al sistema operativo Windows 10 Pro ed alla batteria, da 45 Wh.