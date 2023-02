Lenovo IdeaPad 1: ufficiale il notebook con APU AMD Ryzen 3 7320U

Ascolta questo articolo

Lenovo ha annunciato un nuovo portatile, mosso da APU AMD, in India. Il Lenovo IdeaPad 1, questo il nome del dispositivo, è adatto a studenti e professionisti, che potranno acquistarlo localmente dall’8 Febbraio, nella colorazione Cloud Grey, rivolgendosi ai negozi al dettaglio, ai Lenovo Store, al sito web di Lenovo e su Amazon India, ove troveranno il prezzo consigliato di 44.690 rupie (circa 501 euro secondo l’attuale tasso di cambio). Secondo quanto comunicato, tale portatile sarà accompagnato da una garanzia di 2 anni.

Animato dall’ultimo sistema operativo per PC di Microsoft, Windows 11, il portatile Lenovo IdeaPad 1 ha cornici simmetriche su 3 lati, con un mento più ampio. In alto, è presente la webcam a 720p che tutela la privacy con la funzione otturatore.

Lo schermo è un pannello LCD da 15,6 pollici con risoluzione FullHD. La luminosità, pari a 220 nits, è bassa, ma c’è l’antiriflesso che ne migliora la leggibilità all’aperto e negli uffici molto illuminati dalla luce artificiale. Sempre in ottica videoconferenza, il prodotto arriva con due microfoni e con altrettanti speaker, da 1.5 watt cadauno, col supporto allo standard Dolby Atmos per un output sonoro cinematografico e coinvolgente.

A motorizzare lato hardware il Lenovo IdeaPad 1 è il chipset AMD Ryzen 3 7320U, con architettura Zen 2 e scheda grafica integrata AMD Radeon 610M. La memoria RAM, di tipo LPDDR5, è da 8 GB, mentre lo storage SSD è da 512 GB, ma è aggiornabile a 1 TB. La batteria a bordo incaricata di garantire l’autonomia ha una capienza energetica di 42 Wh, bastevoli per 14 ore di funzionamento, previa ricarica attraverso l’incluso caricatore da 65 W.

Lato porte, il Lenovo IdeaPad 1 offre una USB Type-C 3.2 di 1a gen, una USB 3.2 di 1a gen, una USB 2.0, un jack audio per le cuffie, un lettore di schede 4-in-1, una HDMI 1.4 e il connettore per l’alimentazione. Per le connettività, il costruttore ha previsto un modem in grado di garantire sia il Bluetooth 5.1 che il Wi-Fi ax detto anche Wi-Fi 6.