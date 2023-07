Kospet Tank S1: uno smartwatch per gli avventurieri

Kospet, un marchio specializzato in smartwatch, ha lanciato il suo nuovo modello: il Kospet Tank S1. Si tratta di uno smartwatch che si distingue per la sua robustezza e le sue funzioni avanzate, pensato per chi ama l’avventura e lo sport.

Il Kospet Tank S1 ha un design che richiama quello dei militari, con una cassa in metallo e una cornice in ceramica. Lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 4, che resiste ai graffi e agli urti. Il cinturino è in silicone, morbido e confortevole da indossare. Lo smartwatch ha una certificazione IP68, che lo rende impermeabile fino a 1,5 metri di profondità e resistente alla polvere. Inoltre, ha superato diversi test di caduta e pressione, dimostrando di poter sopportare le condizioni più estreme.

Il Kospet Tank S1 non è solo robusto, ma anche potente. Ha una batteria da 1.600 mAh, che garantisce un’autonomia di circa 7 giorni in standby e di 2 giorni in uso normale. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica wireless, che lo rende più comodo e pratico da usare.

Lo smartwatch ha un chipset MediaTek MT6739 con CPU quad-core da 1,25 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Ha anche uno slot per una scheda nano SIM, che gli permette di effettuare e ricevere chiamate in modo indipendente dallo smartphone. Il sistema operativo è Android 9.0 Pie. Il Kospet Tank S1 ha una serie di funzioni avanzate, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, dell’ossigeno nel sangue e del sonno.

Può anche contare i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Lo smartwatch è compatibile con Android e iOS, e può ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app social. Inoltre, ha una fotocamera da 2 megapixel integrata, che permette di scattare foto e video direttamente dal polso. Il Kospet Tank S1 è disponibile in due colori: nero e verde militare. Il prezzo di lancio è di 99,99 dollari, ma per un periodo limitato è possibile acquistarlo a soli 69,99 dollari (circa 63 euro) sul sito AliExpress. Si tratta di un’offerta imperdibile per chi vuole uno smartwatch potente e resistente a un prezzo conveniente.