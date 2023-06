Kieslect Lora 2: uno smartwatch elegante e funzionale per le donne

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che sia allo stesso tempo bello da indossare e ricco di funzioni utili, potreste essere interessati a Kieslect Lora 2, il nuovo modello dell’azienda cinese Kieslect, specializzata in dispositivi indossabili. Si tratta di un orologio pensato per il pubblico femminile, che combina il design elegante di una cassa in alluminio resistente all’acqua (IP68) da 43 g con un ampio schermo AMOLED da 1,3 pollici, su cui è possibile visualizzare diverse watchface personalizzabili.

Ma Kieslect Lora 2 non è solo un accessorio di moda: è anche uno strumento per monitorare la propria salute e il proprio benessere. Infatti, l’orologio è in grado di rilevare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, la pressione sanguigna e la qualità del sonno, fornendo dei report dettagliati sull’app dedicata. Inoltre, l’orologio supporta oltre 100 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e molto altro, registrando i dati relativi a calorie bruciate, distanza percorsa, tempo e frequenza cardiaca.

Per chi ama ascoltare la musica durante le proprie attività, Kieslect Lora 2 offre la possibilità di riprodurre i brani direttamente dalla memoria interna dell’orologio tramite le cuffie Bluetooth, senza bisogno di portare con sé lo smartphone.

Inoltre, l’orologio dispone di un microfono e un altoparlante integrati, che consentono di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce. C’è anche il controllo vocale, che permette di impartire dei comandi all’orologio senza usare le mani.Kieslect Lora 2 non si limita a essere uno smartwatch pratico e intelligente: è anche uno smartwatch divertente. Infatti, l’orologio include diversi giochi integrati, come Snake, Tetris e Fruit Ninja, che si possono giocare sullo schermo touch per passare il tempo o sfidare i propri amici.

Proseguendo nella scheda tecnica, l’orologio ha una batteria da 300 mAh che garantisce un’autonomia di circa 7 giorni in uso normale e fino a 30 giorni in standby. Kieslect Lora 2 è già disponibile su AliExpress al prezzo di 99 dollari (circa 91 euro), ma fino al 18 giugno potete approfittare del codice promozionale KIESLORA2 per ottenere uno sconto e acquistarlo a soli 79 dollari (circa 7e euro).