Jony Ive, ex Apple, firma un giradischi da sogno con Linn

Il primo progetto hardware di Jony Ive dopo aver lasciato Apple è un giradischi di lusso che costa quasi 60.000 euro. L’ex capo del design della Mela ha collaborato con Linn, una storica azienda scozzese specializzata in giradischi, per creare un’edizione limitata del suo modello Sondek LP12, in occasione del suo cinquantesimo anniversario.

Il giradischi, chiamato Sondek LP12-50, sarà prodotto in soli 250 esemplari e avrà un prezzo di oltre 58.000 euro. (Per confronto, attualmente Linn vende tre modelli di giradischi “standard”: Majik, Selekt e Klimax, con prezzi che vanno da circa 3.000 a oltre 30.000 euro, a seconda dei componenti e dei materiali scelti). Linn si è occupata degli aspetti tecnici e sonori del prodotto, tra cui una base realizzata con un legno molto spesso per minimizzare le vibrazioni, mentre LoveFrom, la società di Ive, si è curata del design.

Lo stesso Ive ha spiegato che la sua squadra ha trovato diversi elementi estetici che potevano essere perfezionati, come ad esempio le cerniere del coperchio (che ora sostengono il coperchio a qualsiasi angolazione lo si apra) e i pulsanti fisici (che ora sono in alluminio invece che in plastica). Il team di Ive ha anche arrotondato e levigato alcuni degli angoli più taglienti. Si potrebbe dire, senza troppa sorpresa, che questo giradischi sembra proprio un prodotto Apple, il che dimostra quanto Ive abbia influenzato non solo il destino della Mela, ma anche tutto il mondo del design industriale.

Secondo il CEO di Linn Gilad Tiefenbrun, è stata LoveFrom a contattare Linn per proporre la partnership; ma, secondo Fast Company, non ha chiesto nessuna remunerazione. Ive ha dichiarato che “una parte significativa” dei progetti di LoveFrom sono fatti per puro divertimento senza scopo di lucro. La società infatti ha già delle fonti di reddito consistenti, grazie a contratti a lunga durata con marchi importanti come Ferrari e Airbnb. Comunque sia, il giradischi in edizione limitata sarà disponibile da agosto 2023.

Le 250 unità saranno tutte finite entro marzo 2024. Se volete preordinarne un esemplare, ci si può recare sul sito ufficiale per compilare il modulo necessario. Il giradischi vi sarà consegnato personalmente da uno specialista della società. Insomma, non crediamo che lo troverete in super sconto al prossimo Prime Day…