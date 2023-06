Instax Square SQ40 e Mini Evo brown/silver: le fotocamere istantanee che uniscono stile e qualità

Instax, il marchio di fotocamere istantanee di Fujifilm, ha annunciato l’arrivo di due nuovi modelli nella versione brown/silver: la Square SQ40 e la Mini Evo. Si tratta di due dispositivi che combinano il design compatto e moderno con la qualità e il fascino della pellicola istantanea.

La Square SQ40 è una fotocamera che utilizza la pellicola quadrata Instax, che offre una superficie di stampa del 30% maggiore rispetto alla pellicola mini. La fotocamera ha un sensore da 1/5 pollici e una lente da 65,75 mm con apertura f/12,6. Dispone inoltre di un flash automatico, di una modalità selfie con specchietto incorporato e di una modalità scura per scattare in condizioni di scarsa illuminazione. Tale modello ha la funzione “esposizione automatica” che regola la potenza del Flash e la velocità dell’otturatore rilevando la luminosità ambientale quando si preme il pulsante dell’otturatore, mentre la funzione “modalità selfie” semplifica i selfie e i primi piani semplicemente ruotando l’obiettivo.

La Mini Evo – nata nel 2021 e ora in colorazione marrone e argento – è invece una fotocamera che utilizza la pellicola mini Instax, che ha un formato simile a quello delle carte di credito. La fotocamera ha un sensore da 1/5 pollici e una lente da 60 mm con apertura f/12,7. Ha anche un flash automatico, una modalità selfie con specchietto incorporato e una funzione di esposizione prolungata per creare effetti creativi. Entrambe le fotocamere hanno un design elegante e minimalista, con un corpo in plastica marrone e dettagli metallici.

Hanno anche una batteria ricaricabile tramite cavo USB-C, che garantisce un’autonomia di circa 100 scatti per la Square SQ40 e di circa 120 scatti per la Mini Evo. Le due fotocamere sono già disponibili sul sito ufficiale di Instax e presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato è di 129,99 euro per la Square SQ40 e di 109,99 euro per la Mini Evo. Le pellicole istantanee sono vendute separatamente e hanno un costo di circa 10 euro per un pacchetto da 10 fogli.

Instax è un marchio leader nel settore delle fotocamere istantanee, che offre una gamma di prodotti adatti a tutti i gusti e le esigenze. Con le nuove Square SQ40 e Mini Evo nella versione brown/silver, Instax vuole conquistare gli appassionati di fotografia analogica che cercano uno stile vintage e originale.