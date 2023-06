Infinix presenta il nuovo portatile INBook X2 Slim

Infinix, brand cinese emergente, ha annunciato un nuovo portatile, l’Infinix INBook X2 Slim, con un design elegante, buone performance e una valida tecnologia per quanto riguarda autonomia e ricarica: il terminale ha fatto il suo esordio in India a partire da 27.990 rupie (circa 315 euro).

Secondo quanto emerso, il nuovo portatile di Infinix ha uno chassis in metallo che gli dona sia resistenza che leggerezza: cromaticamente parlando, sono disponibili 4 opzioni di colore, ovverosia rosso, verde, argento e blu. Partendo dalle specifiche, spalancato, l’ INBook X2 Slim rivela uno schermo LCD da 14 pollici, con risoluzione Full HD, ottimi angoli di visuale grazie alla tecnologia IPS, 300 nit di luminosità di picco e copertura del color gamut sRGB al 100%.

La webcam viene chiamata “Dual-Star Light HD” visto che ha un Flash a doppio LED: sempre nell’ottima di un valido supporto alle videochiamate, sono presenti speaker stereo con supporto alle tracce nello standard DTS. I chipset, dell’undicesima generazione Intel, vanno dall’i3 all’i7 passando per i Core i5 mentre la RAM, del tipo LPDDR4X, si sofferma su un massimo di 16 GB e lo storage, SSD, arriva a un massimo di 1 Terabyte.

Le combinazioni mnemoniche, con relative variazioni di processori, hanno permesso al costruttore dell’INBook X2 Slim di offrire le seguenti configurazioni, con i3/8GB/256GB, i3/8GB/512GB, i5/16GB/512GB, i5/16 GB/1 TB, i7/16GB/512GB, e i7/16 GB/1 TB (la più costosa, con un prezzo di 50.990 rupie, circa 575 euro al cambio). Per mantenere le componenti interne al fresco, sotto il cofano è previsto un sistema di dissipazione 1.0.

Grazie alla batteria da 50Wh con la ricarica rapida a 65W si ottengono, a carica completa, circa 11 ore continuative di navigazione web: il corpo macchina dell’INBook X2 Slim prevede diverse porte perimetriche, tra cui una USB Type-C, due USB 3.0, una HDMI, uno slot per le schede SD, e un combo jack audio per cuffie e microfono da 3,5 mm. Ovviamente non mancano le connettività senza fili con la scheda interna che offre il supporto verso il Wi-Fi 6 e il Bluetooth versione 5.1.