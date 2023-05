Il robot lava-aspirante Proscenic Floobot X1 è premiato con il Red Dot Award 2023

Il brand cinese Proscenic ha annunciato il conseguimento del prestigioso riconoscimento Red Dot Award 2023, nella categoria Product Design, per il suo robot aspirapolvere Proscenic Floobot X1.

Proscenic Floobot X1, dalla classica forma discoidale (e non a D come i prodotti dell’ormai defunto brand Neato), è piuttosto basso, con un’altezza di soli 7.4 centimetri che gli deriva dal fatto di non avere una torretta per il radar LIDAR che traccia a 360° la stanza. Come sistema di mappatura, il robot di Proscenic usa un sistema frontale, il NeuVis LiDar. Tracciata la casa, questo robot, che può passare agevolmente sotto gli armadi, i letti e i divani, permette via applicazione di impostare dei muri virtuali, di dare un nome alle stanze, di escluderne alcune dalla polizia, o di affidarsi, via tecnologia PathPro, al percorrimento di file ordinate che non lasciano scoperte zone da pulire.

Non mancano i sensori ultrasonici, che riconosciuti i tappeti, disattivano la pulizia o ne aumentano la potenza (quella massima è di 3.000 Pa), quelli per gli ostacoli, che permettono di evitarli (anche se non sempre in modo efficace), e quelli per il dislivello, che evitano al Proscenic Flootbot X1 di cadere da scale o gradini.

Il robot ha due serbatoi, tra cui uno da 290 ml per la polvere e uno da 305 ml per l’acqua: il secondo si interfaccia con un mop amovibile che, grazie alla tecnologia Vibright, vibra per 3.000 volte al minuto e in questo modo permette di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Capace di memorizzare sino a 5 mappe per volta, compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Assistant, Proscenic Floobot X1 ha una batteria da 3.200 mAh sufficiente per pulire case da 100 mq (andando oltre deve tornare alla base per caricarsi e riprendere da dove s’era interrotto) in un lasso di tempo di un’ora e 30/40 minuti.

La base di ricarica, che permette anche di svuotare lo sporco, ha una lampada UV germicida che igienizza lo spazio nel quale viene raccolto il sacchetto per lo sporco. Attualmente, il robot Proscenic Floobot X1 è in vendita anche in Italia, al prezzo di 399,00 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo abituale.