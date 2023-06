Il PC totalmente russo: hardware e software made in Russia

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Sarei davvero curioso di provare questo computer per vedere quanto sia fluido, ma non mi aspetto miracoli avendo un chipset degno di un tablet, e quanto sia usabile nelle routine di tutti i giorni in sostituzione di un prodotto con Windows o macOS. Personalmente credo che chiudersi nella propria bolla tecnologica non sia proficuo, anche se per ragioni di sicurezza certe scelte magari sono inevitabili. Non è un caso che in Occidente si usi molto meno il pregevole antivirus russo Kaspersky.