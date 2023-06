I visori Meta Quest 2 e Quest 3 saranno usabili dai bambini di 10 anni

Meta, l’azienda che ha cambiato il suo nome da Facebook, ha annunciato una novità importante per i suoi visori VR (realtà virtuale) Meta Quest 2 e Quest 3. A partire dalla fine del 2023, i genitori potranno creare account Meta gestiti da loro per i figli di età compresa tra 10 e 12 anni, abbassando il limite di età precedente che era di 13 anni.

Questa decisione è stata presa sulla base di ricerche scientifiche che dimostrano la sicurezza e l’efficacia della VR per i bambini, anche in ambito medico e clinico. Meta ha anche fornito delle linee guida per i genitori su come regolare al meglio il visore in base alla testa e agli occhi dei bambini, e su come limitare il tempo di utilizzo a massimo due ore al giorno. I bambini che useranno i visori Meta Quest avranno bisogno dell’approvazione dei loro genitori per creare un account e scaricare le app dallo store ufficiale.

Inoltre, Meta utilizzerà l’età dei bambini per fornire esperienze adeguate, consigliando solo app adatte alla loro fascia di età. Meta non mostrerà annunci pubblicitari ai bambini e renderà i loro profili Meta Horizon privati, in modo da proteggere la loro privacy e sicurezza.

L’avanzamento tecnologico ha portato l’esperienza della realtà virtuale nelle nostre case, aprendo nuove possibilità per l’intrattenimento e l’apprendimento. A tal proposito, Meta sostiene che ci sono molte app coinvolgenti ed educative sulla sua piattaforma VR, la maggior parte delle quali è classificata per bambini a partire dai 10 anni. Queste app potrebbero essere utili anche per l’istruzione e il divertimento dei più piccoli, offrendo loro la possibilità di esplorare mondi virtuali e interagire con altri utenti.

Meta Quest 2 e Quest 3 sono due dei visori VR più popolari sul mercato, grazie alla loro qualità grafica, alla loro facilità d’uso e al loro prezzo accessibile. Con questa mossa, Meta punta a espandere il suo pubblico e a rendere la VR più diffusa e accettata tra le famiglie.