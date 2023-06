Huawei e ZTE sarebbero un pericolo per la sicurezza UE

L’Unione europea ha deciso di vietare l’uso delle apparecchiature di Huawei e ZTE nelle sue reti interne e ha invitato gli Stati membri a fare lo stesso per le loro reti 5G. La Commissione europea ha motivato questa scelta con il rischio che le due aziende cinesi possano essere coinvolte in attività di spionaggio o sabotaggio a favore di Pechino.

Nel gennaio 2020, l’UE ha adottato un pacchetto di strumenti sulla cibersicurezza del 5G, che prevede una serie di misure per garantire la sicurezza delle reti mobili di nuova generazione. Tra queste, vi è la possibilità per gli Stati membri di valutare i fornitori di servizi 5G e di imporre restrizioni o esclusioni ai cosiddetti “fornitori ad alto rischio”, ovvero quelli che potrebbero essere soggetti a pressioni o interferenze da parte di paesi terzi.

Secondo la seconda relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del pacchetto, pubblicata il 15 giugno 2023, solo 10 Stati membri su 27 hanno finora usato questa prerogativa per limitare o bandire Huawei e ZTE dalle loro reti 5G. Gli altri paesi sono stati esortati ad accelerare il processo, in quanto la presenza delle due aziende cinesi nelle reti europee rappresenta un “rischio maggiore” per la sicurezza collettiva dell’UE.

Il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, ha annunciato che la Commissione ha deciso di non acquistare nuovi servizi di connettività da Huawei e ZTE e di sostituire le attuali apparecchiature delle due aziende utilizzate per le reti di telecomunicazione interne. La decisione riguarda sia i nuovi che i vecchi contratti e si applica a tutte le sedi della Commissione in Europa.

Breton ha inoltre invitato le altre istituzioni dell’UE a seguire l’esempio. Breton ha spiegato che la sicurezza delle reti 5G è essenziale, in quanto sono infrastrutture critiche sia di per sé che per altri settori che ne dipendono, come l’energia, i trasporti, la sanità e la finanza. Ha aggiunto che la Commissione non ha basato la sua decisione su valutazioni tecniche, ma su una “valutazione politica” del rischio che Huawei e ZTE possano essere sottoposte alla legge sulla sicurezza nazionale cinese, che potrebbe obbligarle a fornire dati o accesso alle loro reti al governo di Pechino.

La Cina ha reagito con forza al bando imposto dalla Commissione europea, definendolo discriminatorio e ingiustificato. Un portavoce del ministero degli esteri cinese ha dichiarato che l’UE non ha alcuna base legale né prova fattuale per proibire Huawei e ZTE e ha accusato l’UE di violare i principi del libero scambio e della concorrenza leale. Ha inoltre chiesto all’UE di trattare le aziende cinesi in modo equo e imparziale.

Anche Huawei ha criticato la decisione della Commissione, sostenendo che non è basata su una valutazione verificata, trasparente, oggettiva e tecnica delle reti 5G. L’azienda ha affermato di avere diritti procedurali e sostanziali come operatore economico nell’UE e di dover essere protetta dalle leggi dell’UE e degli Stati membri. Ha inoltre ribadito il suo impegno a cooperare con l’UE per garantire la sicurezza delle reti 5G. Nonostante il bando, Huawei ha continuato a partecipare a diversi progetti finanziati dall’UE nel quadro del programma Horizon Europe, ricevendo circa 3,9 milioni di euro per attività legate all’intelligenza artificiale, al cloud computing, al 6G, alla guida autonoma e alle automobili connesse.