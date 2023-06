Huawei annuncia in Italia i nuovi notebook Huawei MateBook X Pro e 16s 2023

Il brand cinese Huawei ha annunciato la disponibilità nel Bel Paese dei notebook MateBook X Pro e MateBook 16s in edizione 2023, col MateBook X Pro 2023 con CPU Intel Core i7 13ma gen che costerà 2.199 euro e il MateBook 16s 2023 con CPU Intel Core i9 13ma gen che costerà 1.799 euro.

Huawei MateBook X Pro 2023 ha uno schermo touch LTPS da 14,2 pollici con una risoluzione di 3,1K (3.120 x 2.080 pixel, 264 ppi) che supporta una frequenza di aggiornamento di 60 o 90 Hz. Lo schermo ha una luminosità di 500 nit, un contrasto di 1.500:1, una gamma cromatica P3 e una fedeltà dei colori ΔE<1. Inoltre, lo schermo riduce la luce blu dannosa per gli occhi e ha un rapporto schermo corpo del 92,5%. Lo schermo ha anche la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0.

Huawei MateBook X Pro 2023è alimentato da un processore Intel Core i7-1360P di 13a generazione con una scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Il dispositivo ha un sistema di raffreddamento Huawei Shark Fin Fan che consiste in tre prese d’aria, due ventole e dei moduli VC per dissipare il calore. Il dispositivo ha anche un controllo termico intelligente che regola la temperatura in base alle condizioni di utilizzo. Huawei Matebook X Pro 2023 ha 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e 1 TB di spazio di archiviazione SSD NVMe PCIe.

Il dispositivo ha una webcam da 720p integrata nello schermo e un lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione per lo sblocco rapido e sicuro. Huawei Matebook X Pro 2023 supporta la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Il dispositivo ha due porte Thunderbolt 4 e due porte USB-C per il collegamento di dispositivi esterni. Il dispositivo ha anche un jack da 3,5 mm per le cuffie e il microfono.

Huawei MateBook X Pro 2023 offre un’esperienza audio di alta qualità con sei altoparlanti Huawei Sound e quattro microfoni per la riduzione del rumore. Il dispositivo esegue il sistema operativo Windows 11 Home o Pro a seconda della versione scelta. Huawei Matebook X Pro 2023 ha una batteria da 60 Wh che supporta la ricarica SuperCharge da 90 W. Il dispositivo ha delle dimensioni di 310 x 221 x 15,6 mm e un peso di 1,26 kg. Il colore disponibile è Blue Ink.

Huawei MateBook 16S 2023, invece, ha uno schermo in formato 3:2 che occupa il 90% della superficie frontale. Lo schermo ha una luminosità massima di 400 nit, un angolo di visione di 178°, una copertura del 100% dello spazio colore sRGB e una fedeltà dei colori Delta E<1. Huawei MateBook 16S 2023 monta un processore Intel Core i9-13900H di 13a generazione con una scheda grafica integrata Intel Iris Xe.

Il dispositivo ha un sistema di raffreddamento a doppia ventola da 75 mm Huawei Shark Fin, formate da 79 lame a forma di S. Il dispositivo ha anche due heatpipe da 2 mm per dissipare il calore. Huawei MateBook 16S 2023 ha 16 GB di memoria RAM DDR5 Dual Channel e 1 TB di spazio di archiviazione NVMe PCIe SSD. Il dispositivo ha due porte USB 3.2 gen 1, due porte USB-C (di cui una Thunderbolt), una porta HDMI e un jack da 3,5 mm per le cuffie e il microfono.

Huawei MateBook 16S 2023 supporta la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Il dispositivo ha una webcam da 1080p integrata nello schermo e un lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione per lo sblocco rapido e sicuro. Huawei MateBook 16S 2023 esegue il sistema operativo Windows 11 Home. Il dispositivo ha una tastiera full size retroilluminata su tre livelli, con una corsa dei tasti di 1,5 mm. Huawei MateBook 16S 2023 offre un’esperienza audio di qualità con due altoparlanti frontali con una griglia a 3.168 fori. Il dispositivo ha anche due microfoni on-edge che usano l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore e raccogliere il suono fino a cinque metri di distanza.

Huawei Matebook 16S 2023 ha una batteria da 84 Wh che supporta la ricarica da 90 o 135 W. Il dispositivo ha delle dimensioni di 351 x 255 x 17,8 mm e un peso di 1,99 kg. Il colore disponibile è Space Grey.