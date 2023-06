Honor MagicBook X 16 2023: il notebook con display da 16 pollici e processore Intel di 12° generazione

Honor, il brand globale di tecnologia, ha presentato il suo nuovo notebook Honor MagicBook X 16 2023, un dispositivo che offre un design elegante, un display FullView da 16 pollici, un processore Intel Core di 12° generazione e una batteria di lunga durata.

Il notebook sarà disponibile in preordine dal 20 giugno al prezzo di 899 euro, con uno sconto di 80 euro utilizzando il codice “AMBX16” fino al 30 giugno. Il MagicBook X 16 2023 si distingue per il suo display FullView da 16 pollici, che ha una risoluzione di 1920×1200 pixel e supporta l’ampia gamma cromatica 100% sRGB, garantendo una qualità dell’immagine elevata e fedele ai colori reali. Il display ha inoltre un rapporto di forma di 16:10, ideale per la produttività e la visione dei contenuti multimediali, e una cornice ultra-sottile di soli 4,5 mm sui due lati, che consente di raggiungere un rapporto schermo/corpo dell’89%.

Il pannello è protetto da uno strato di vetro temperato anti-graffio e anti-impronta. Il display del MagicBook X 16 2023 è anche certificato TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu nociva e dello sfarfallio dello schermo, grazie a una tecnologia hardware a bassa luce blu e a una tecnologia di oscuramento DC. Queste funzioni proteggono gli occhi degli utenti da affaticamento e irritazione, soprattutto dopo un uso prolungato del notebook.

Il MagicBook X 16 2023 è dotato di un chipset Intel Core i5-12450H di 12° generazione, basato sull’architettura Intel 7, che offre ottime prestazioni sia per le attività quotidiane che per quelle più impegnative. Il processore ha quattro core ad alte prestazioni che possono raggiungere i 4,4 GHz e quattro core più efficienti che minimizzano i consumi. Il notebook integra anche una scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics, che supporta la riproduzione di contenuti in 4K e la connessione a monitor esterni tramite HDMI. Il MagicBook X 16 2023 ha una memoria RAM DDR4 da 16 GB e un SSD PCIe NVMe da 512 GB, che garantiscono una fluidità e una velocità elevate.

Il notebook ha anche una batteria da 60 Wh, che promette un’autonomia fino a 11,5 ore con una sola carica. Inoltre, il notebook supporta la ricarica rapida tramite il caricabatterie USB Type-C da 65 W incluso nella confezione, che permette di ottenere il 50% di carica in soli mezz’ora. Il caricabatterie è compatibile anche con gli smartphone Honor e altri dispositivi USB Type-C.

Il MagicBook X 16 2023 offre anche diverse funzionalità smart, come il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, che consente di sbloccare il notebook in modo rapido e sicuro. Inoltre, il notebook supporta la funzione Honor Share, che permette di collegare lo smartphone Honor al notebook tramite NFC e di trasferire file, foto e video con un semplice tocco. Il notebook dispone anche di una webcam nascosta sotto il tasto F6 della tastiera, che garantisce la privacy degli utenti quando non è in uso. Il MagicBook X 16 2023 è disponibile in preordine sul sito ufficiale di Honor al prezzo di lancio di 899 euro, con uno sconto di 80 euro utilizzando il codice “AMBX16” fino al 30 giugno. Inoltre, acquistando il notebook entro il 30 giugno si riceverà in omaggio uno zaino Honor Backpack Lite e un Honor Bluetooth Mouse. Si tratta quindi di un’offerta imperdibile per chi cerca un notebook con display da 16 pollici e processore Intel di 12° generazione.