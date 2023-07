Hisense presenta la nuova gamma TV 2023: miniLED, OLED e QLED per tutti i gusti e le tasche

Hisense, il noto produttore di elettronica di consumo, ha presentato in Italia la sua nuova gamma di televisori per il 2023, che promette di soddisfare le esigenze di ogni tipo di consumatore, dal più esigente al più attento al rapporto qualità prezzo. La gamma 2023 di Hisense comprende diverse tecnologie, tra cui miniLED, ULED, OLED e QLED, e copre dimensioni che vanno dai 32 agli 85 pollici.

La proposta di punta è rappresentata dalla tecnologia miniLED ULED, che offre una luminosità elevata, un contrasto ottimale e una resa cromatica fedele grazie ai Quantum Dot. Le serie UXKQ, U8KQ, U7KQ e U6KQ sono dotate di questa tecnologia e del nuovo processore Hi-View Engine, che ottimizza le immagini in base al contenuto e alle condizioni ambientali. Tutte le serie hanno risoluzione 4K UHD, supportano il Dolby Vision IQ (tranne la serie U6KQ che ha il Dolby Vision standard) e il Dolby Atmos, e offrono una esperienza sonora immersiva grazie al sistema CineStage X Surround fino a 4.1.2 canali.

Inoltre, sono equipaggiate con la piattaforma Vidaa U7 Smart OS (versione U6 per la serie U6KQ), che consente una navigazione fluida e intuitiva tra le varie app e funzioni smart. Per gli amanti dell’OLED, Hisense propone la serie A85K, disponibile in due dimensioni da 55 e 65 pollici.

Questa serie offre i vantaggi tipici dei pannelli OLED, come i neri profondi, i colori vividi e gli angoli di visione ampi. Tra le tecnologie presenti ci sono Infinite Black, OLED Colour, Pixel Manteinance e Dolby Vision IQ. La serie A85K supporta anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il Wi-Fi 6E e la piattaforma Vidaa U7 Smart OS.

Nella fascia media, Hisense presenta i modelli E7KQ, A7KQ ed E7KQ Pro con pannelli QLED. Queste serie offrono una buona qualità delle immagini grazie alle tecnologie Direct Full Array e Quantum Dot Colour e al Dolby Vision (Dolby Vision IQ per la serie E7KQ Pro). Sono inoltre ideali per i gamer, in quanto dotate della Game Mode Plus (Game Mode Pro per la serie E7KQ Pro), che riduce l’input lag e offre un Variable Refresh Rate fino a 144 Hz in 4K per la serie E7KQ Pro.

Infine, nella fascia entry level, Hisense propone la serie A6K, disponibile in otto dimensioni da 43 a 85 pollici. Questa serie ha risoluzione 4K e integra diverse tecnologie come Direct Full Array, Precision Colour, Dolby Vision e HDR 10+. Per chi cerca una soluzione più economica e compatta, c’è la serie A5KQ, con pannelli Full HD da 32 e 42 pollici. La gamma TV 2023 di Hisense sarà disponibile sul mercato italiano a partire da fine mese a prezzi competitivi.

Se siete interessati ai nuovi televisori Hisense, potrete acquistarli a partire da fine mese. Ecco i prezzi di partenza delle diverse serie e tecnologie:

Per la tecnologia miniLED ULED, che offre una luminosità e un contrasto eccezionali, potrete scegliere tra le serie UXKQ (da 2.199 euro), U8KQ (da 1.099 euro), U7KQ (da 749 euro) e U6KQ (da 699 euro). Per la tecnologia OLED, che garantisce neri profondi e colori vividi, potrete optare per la serie A85K (da 1.399 euro).Per la tecnologia QLED, che offre una buona resa cromatica e un’ottima esperienza di gioco, potrete valutare le serie E7KQ Pro (da 649 euro), E7KQ (da 399 euro) e A7KQ (da 449 euro). Per la tecnologia LED, che rappresenta una soluzione economica e versatile, potrete considerare la serie A6K (da 349 euro).