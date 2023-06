Halia, una tecnologia sottile come un foglio trasforma i muri in termosifoni

Il riscaldamento domestico è uno dei maggiori consumatori di energia e una delle principali fonti di emissioni di gas serra. Secondo i dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici rappresentano circa il 40% del consumo energetico globale e il 24% delle emissioni di CO2.

Per ridurre l’impatto ambientale e i costi del riscaldamento, è necessario trovare soluzioni alternative ai sistemi tradizionali, come le caldaie a gas o i termosifoni elettrici. Questi sistemi, infatti, sono spesso inefficienti, costosi e inquinanti, e richiedono una manutenzione frequente e costosa. Una possibile soluzione potrebbe venire da Halia, una tecnologia innovativa che trasforma i muri in termosifoni. Halia è il risultato di una ricerca condotta da un team di ingegneri dell’Università di Nottingham, in collaborazione con l’azienda britannica Ventive, specializzata in soluzioni di ventilazione e riscaldamento.

Halia è un materiale composito formato da una rete di microtubi in metallo e da uno strato di grafene, un materiale superconduttore e flessibile. Il grafene è una forma allotropica del carbonio, costituita da un foglio monoatomico di atomi disposti in una struttura esagonale. Il grafene ha proprietà eccezionali, come una elevata conducibilità termica ed elettrica, una grande resistenza meccanica e una bassa densità. Halia funziona sfruttando il calore residuo prodotto dalle fonti rinnovabili, come il solare o l’eolico, o dal recupero di energia. Il calore viene trasportato dai microtubi fino allo strato di grafene, che lo irradia uniformemente sulla superficie del materiale.

In questo modo, Halia può riscaldare qualsiasi superficie su cui viene applicato, come i muri, i pavimenti o i soffitti. Halia ha diversi vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali di riscaldamento. Innanzitutto, è molto sottile e leggero, e può essere facilmente installato su qualsiasi superficie senza richiedere opere murarie o modifiche strutturali. Halia ha uno spessore di circa 1 mm e un peso di circa 1 kg per metro quadrato. Inoltre, è molto efficiente e risparmia energia, poiché sfrutta il calore residuo che altrimenti andrebbe perso. Halia ha un rendimento termico del 95%, contro il 60-70% dei sistemi tradizionali. Infine, è molto ecologico e sicuro, poiché non produce emissioni nocive né rischi di incendio o scosse elettriche.

Halia è ancora in fase di sviluppo e test, ma i ricercatori sperano di poterlo commercializzare entro il 2025. Il loro obiettivo è di rendere Halia accessibile e conveniente per tutti, e di contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare la qualità della vita delle persone. Halia potrebbe essere usato sia in ambito residenziale che commerciale, sia in edifici nuovi che esistenti. Halia è una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il modo di riscaldare le case, rendendolo più semplice, economico e sostenibile.