Go Desk Station: Lenovo presenta l’accessorio all-in-one per il CES 2023

Diverse aziende stanno anticipando i loro prodotti in vista del CES 2023 e tra queste una di quelle che sembra essere più attiva è Lenovo che, dopo la vagonata di notebook, monitor, desktop e Chromebook svelata nelle scorse ore, si è cimentata in anticipazioni ad hoc anche a proposito degli accessori, con il disvelamento del Lenovo Go Desk Station.

A oggi, basta poco per trovarsi occupata la scrivania: si comincia col collocarvi un portatile, un display, una lampada, un hub e una piattaforma di ricarica e lo spazio è esaurito in un battibaleno. Conscia della frequenza con cui queste situazioni si ripetono, il marchio cinese Lenovo ha presentato un prodotto che mette assieme molte delle cose menzionate in precedenza, per un desk work più ordinato e funzionale, senza dimenticare anche un discreto tocco di eleganza.

Lenovo Go Desk Station, dotata di un pratico braccio girevole, mette a disposizione una potente fotocamera con risoluzione in 4K, in modo da migliorare la situazione di molti utenti che si ritrovano a disposizione sui portatili una webcam HD a 720p, nonostante la tecnologia oggi abbia fatto passi da gigante e molto del lavoro, tra smart working e lavoro ibrido, si svolga direttamente a casa. Non manca anche una luce da scrivania regolabile.

Per il resto, la base del Lenovo Go Desk Station annovera anteriormente una porta USB Type-C con carica a 20 W: lateralmente, si apre un’ala verso l’esterno, sulla quale poggiare lo smartphone, per una pratica ricarica wireless a 15W. Dietro, un piccolo hub di porte prevede una HDMI 2.0 alla quale poter collegare un display 4K a 60 frame per secondo, una coppia di USB 3.1 Type-A e due USB Type-C.

Di queste ultime, uno supporta l’alimentazione a 135 W, mentre l’altra, che però ha funzionalità complete, supporta la carica a 65 W, in modo che sia possibile ricorrere a un unico cavo per veicolare dati ed energia a un notebook collegato, per un maggior ordine sulla propria scrivania. Al momento, è previsto che Lenovo Go Desk Station arrivi sul mercato in quel di Marzo al prezzo di $ 329: lo stesso mese sarà possibile comprare il prodotto anche a meno, a 149,99 dollari nel caso non si abbia bisogno della funzione della stazione di ricarica e dell’Hub aggiuntivo.