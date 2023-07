GMK svela i suoi mini PC di nuova generazione con CPU Intel Meteor Lake e Raptor Lake

GMK, un produttore di mini PC, ha annunciato i suoi piani per lanciare due nuovi modelli basati sulle future CPU Intel di prima e quattordicesima generazione. Si tratta dei GMK NucBox 3 e GMK NucBox 4, che saranno dotati rispettivamente dei chipset Intel Meteor Lake e Raptor Lake.

I mini PC GMK si distinguono per il loro design compatto e le prestazioni elevate, grazie all’uso di componenti di qualità e alla possibilità di espandere la memoria e lo storage. I GMK NucBox 3 e GMK NucBox 4 promettono di portare il concetto di mini PC a un livello superiore, sfruttando le ultime tecnologie Intel. Intel Meteor Lake è il nome in codice della prima generazione di CPU Intel basate sul processo produttivo a 7 nanometri, che dovrebbero arrivare nel 2023.

Questi SoC utilizzeranno un’architettura ibrida, combinando core ad alte prestazioni con core a basso consumo energetico, e integreranno una GPU Intel Xe di seconda generazione. Intel Raptor Lake è il nome in codice della quattordicesima generazione di CPU Intel, che dovrebbero seguire Meteor Lake nel 2024. Queste CPU manterranno l’architettura ibrida, ma miglioreranno le prestazioni dei core ad alte prestazioni e introdurranno una nuova cache L3 condivisa tra tutti i core. I GMK NucBox 3 e GMK NucBox 4 saranno tra i primi mini PC a utilizzare queste CPU, offrendo così ai consumatori una soluzione compatta e potente per le loro esigenze di lavoro, intrattenimento e gioco.

GMK non ha ancora rivelato i dettagli sul prezzo e sulla disponibilità dei suoi nuovi mini PC, ma ha dichiarato di essere in contatto con Intel per assicurarsi di ricevere le CPU appena saranno disponibili. GMK è un marchio che si occupa di produrre mini PC dal 2019, con l’obiettivo di offrire ai clienti prodotti innovativi e convenienti. Il suo primo modello, il GMK NucBox, è stato lanciato nel 2020 ed è stato un successo grazie al suo rapporto qualità-prezzo e alle sue dimensioni ridotte. Il GMK NucBox 2 è stato presentato nel 2021 ed è stato il primo mini PC a utilizzare una CPU Intel Tiger Lake-U di undicesima generazione.

GMK ha dichiarato di essere entusiasta dei suoi prossimi mini PC e di voler continuare a sorprendere i suoi clienti con prodotti all’avanguardia. Per maggiori informazioni sui mini PC GMK, è possibile visitare il sito ufficiale gmktec.com/ o seguire il canale YouTube youtube.com/channel/UCJZy9zZw6fQ8gQ8uLc8lq0w.