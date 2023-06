Geekom Mini IT11: il mini PC potente e conveniente in offerta a 599€ con codice sconto

Se siete alla ricerca di un mini PC che possa soddisfare le vostre esigenze di lavoro, studio e intrattenimento, non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistare il Geekom Mini IT11, un mini PC dotato di processore Intel Core i7-1165G7, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e Windows 10 Pro, a un prezzo imbattibile. Dal 28 giugno al 28 luglio, infatti, potete portarvelo a casa a soli 599 invece di 639 euro grazie al codice sconto GMPRIT11 da inserire al momento dell’ordine sul sito Geekom.it, il portale italiano specializzato in prodotti tecnologici di qualità.

Il Geekom Mini IT11 è un mini PC che non ha nulla da invidiare ai PC tradizionali, anzi, li supera in termini di compattezza, design e consumi energetici. Con le sue dimensioni ridotte di 12,8 x 12,8 x 4,5 cm e il suo peso di soli 0,6 kg, può essere facilmente trasportato e posizionato ovunque, senza occupare spazio.

Il suo aspetto è elegante e minimalista, con una finitura nera opaca e il logo Geekom sulla parte superiore. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: il Geekom Mini IT11 è una vera e propria macchina da guerra, capace di offrire prestazioni elevate in qualsiasi ambito. Il suo chipset Intel Core i7-1165G7 è uno dei più recenti e potenti della famiglia Intel, con una frequenza base di 2,8 GHz e una frequenza turbo di 4,7 GHz. La sua RAM da 16 GB garantisce una fluidità e una velocità di esecuzione senza pari, mentre il suo SSD da 512 GB offre uno spazio di archiviazione ampio e veloce.

Il sistema operativo Windows 10 Pro completa il quadro, offrendo tutte le funzionalità e le sicurezze necessarie per un uso professionale e personale. Il Geekom Mini IT11 è inoltre un mini PC versatile e adatto a qualsiasi esigenza di connessione e visualizzazione.

Può essere collegato a qualsiasi monitor o TV tramite le porte HDMI e DisplayPort, e supporta la risoluzione 4K a 60Hz, per godere di immagini nitide e dettagliate. Dispone inoltre di quattro porte USB 3.0, una porta USB-C, una porta Ethernet, uno slot per schede microSD e il Wi-Fi 6. Quest’ultimo è una delle novità più interessanti del mini PC, in quanto consente una connessione wireless più stabile, veloce e sicura rispetto al Wi-Fi tradizionale. Il Geekom Mini IT11 è facile da installare e da usare, grazie alla sua configurazione plug-and-play. Basta collegarlo alla presa di corrente e al monitor o alla TV desiderati, accenderlo e iniziare a usarlo. Non c’è bisogno di installare driver o software aggiuntivi.

Inoltre, il mini PC offre una garanzia di due anni e un servizio clienti in italiano, per risolvere qualsiasi problema o dubbio possiate avere. In conclusione, il Geekom Mini IT11 è un mini PC che merita davvero la vostra attenzione se siete alla ricerca di un dispositivo potente, compatto e conveniente. Con il codice sconto GMPRIT11 potete acquistarlo a soli 599 invece di 639 euro sul sito Geekom.it dal 28 giugno al 28 luglio. Si tratta di un’offerta imperdibile che vi permetterà di risparmiare ben 40 euro su un mini PC che vale molto di più. Affrettatevi però: i pezzi sono limitati e potrebbero esaurirsi in fretta!