Geekom Mini IT 11: una computer compatto adatto alla maggior parte delle routine quotidiane

Il segmento dei miniPC va da brand consolidati, come Intel con i suoi NUC a brand poco noti ma comunque di grande esperienza, come il brand cinese Geekom che dal 2003 realizza computer compatti, tra cui anche il recente Mini IT 11, testato integrandovi come schermo il già noto monitor Duex Plus.

Il Geekom Mini IT 11 arriva in una confezione in plastica che comprende l’alimentatore e il cavo, un cavo HDMI, un attacco VESA con relative viti qualora si volesse sistemare il PC dietro uno schermo per trasformarlo in un all-in-one riducendo l’ingombro sulla scrivania. Strutturalmente il computer in questione è un cubo da 11 cm per lato e con 45 mm di altezza: in basso c’è un fondo in plastica, materiale usato anche per lo chassis esterno, mentre il telaio è in metallo. Rimuovendo tali viti si accede a uno slot libero per un hard disk da 2.5 pollici con cui espandere lo storage, affidato a un SSD Lexar NM620 M.2 NVMe da 1TB (2702 MB/s in lettura sequenziale, 2874 MB/s in scrittura sequenziale, secondo NovaBench).

Poi si incontra la RAM, DDR4 dual channel da 2126 MT/s di transfer rate: ci sono due banchi da 64 GB nell’esemplare collaudato, ma esistono anche configurazioni ad esempio con 16 GB (via due banchi da 8 GB). C’è poi la CPU i7-1195G7, con quattro core, otto threads, da 3,7 GHz che, su GeekBench, ha ottenuto come punteggio 1884 in single core e 5798 in multi-core. Non c’è una GPU dedicata ma quella integrata Iris Xe con 96 unità di calcolo che, su GeekBench, ha ottenuto 10971 come punteggio di OpenCL che, nella categoria Particle Physics, ha rilevato il raggiungimento di 1985.0 come frame per secondo.

Sopra la CPU c’è la ventola, che trae area dalle griglie sui lati, per spararla, ormai calda, sul retro: la ventola è stata silenziosa nella maggior parte delle mansioni, anche giocando al videogame SuperTuxKart 1.4 che fa ampio uso di modelli 3D. La gestione delle temperature è apparsa molto buona: misurando l’aria emessa con una pistola a infrarossi si è riscontrato al massimo una soglia di 41 grandi sotto sforzo. Il Mini IT 11 termina in alto con una placca in plastica removibile per la pulizia senza l’uso di strumenti.

Su un lato il miniPC Geekom Mini IT 11 ha un lettore di schede di memoria mentre sull’altro c’è l’attacco per il lucchetto Kensington. Davanti ci sono il pulsante di accensione, il combo jack per microfono e cuffie, una USB 3.2 di 2a generazione e una USB4 Type-C. Dietro c’è la maggior parte delle porte, ovvero due USB-A 3.2 Gen 2, una seconda USB4, una Gigabit Ethernet, una HDMI 2.0 e una mini-DisplayPort, oltre all’ingresso per l’alimentazione a 65W. Non mancano le connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2: la prima garantisce una connessione a internet assai fluida, mentre la seconda si rivela ottima nel connettere tastiera e mouse senza fili.

Purtroppo, il mini computer IT 11 di Geekom non integra gli altoparlanti: connetterne o usare una soundbar occupa porte USB che potrebbero essere destinate ad altro. D’altronde, il volume del prodotto è davvero esiguo e metterci degli speaker sarebbe stato praticamente impossibile. Altro limite è il gaming: sui giochi via cloud o eseguiti online, nessun problema. Tuttavia, sui titoli scaricati in locale, se troppo impegnativi, veniva consigliato di abbassare i dettagli e la risoluzione che, in linea teorica, regge 1080p 60fps senza problemi. Chiude il quadro generale il sistema operativo, Windows 11 Pro.

In ambito distributivo, il Geekom Mini PC IT 11 può essere comprato su Amazon (amazon.it/GEEKOM-i7-11390H-Desktop-Computer-Windows/dp/B0BCGBHP2H?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1) al prezzo di 669 euro, che scendono di 100 euro via coupon del distributore. Sul noto e-commerce è anche possibile applicare il coupon 8YN2HNB7 IT11 che abbassa il prezzo dell’8%. Volendo, si può comprare lo stesso prodotto pure sul sito ufficiale (geekom.it/geekom-mini-it11-mini-pc) ove costa tra i 449 e i 699 euro, scontabili di 30 euro via coupon FFIT11.