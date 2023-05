G-Shock Move DWH5600: ufficiale il nuovo cronografo ibrido di Casio

Il celeberrimo brand Casio è stato molto popolare negli anni ’80 non solo con le sue calcolatrici a carica solare, ma anche con i suoi cronografi, molto resistenti (in quanto formati da più strati di materiale), della linea G-Shock: col tempo, il brand nipponico si è leggermente smartizzato come fatto vedere anche nel 2021 con due wearable adatti al basico tracking del runners. Nelle scorse ore, il listino di questo produttore si è arricchito di un nuovo orologio ibrido, il G-Shock Move DWH5600 (279 sullo store tedesco).

Nato per celebrare i 40 anni di storia del brand G-Shock, il modello Move DWH5600 ha una classica cassa ottagonale, come il G-Shock originale, molto compatta e discretamente sottile (51,1 × 44,5 × 17,4 mm): il peso, di appena 59 grammi, fa sì che non sia stancante tenere il dispositivo al polso per tutta la giornata. La realizzazione, che sposa moderno e vintage, è stata ottenuta ricorrendo a una resina a base biologica e ha consentito di ottenere una resistenza all’acqua pari a 20 bar.

Sul piano dell’autonomia, Casio Move DWH5600 ha una funzione di carica solare che è bastevole per visualizzare l’ora sullo schermo LCD MIP (memory-in-pixel) in bianco e nero. Per coloro che oltre all’ora ne usano anche le funzioni smart e di salute, è presente la carica via microUSB che garantisce 35 ore di autonomia, potendo arrivare a una settimana con un’ora di fitness al giorno. Di base ha il cronometro, il tracciamento automatico del calendario, il supporto a 38 fusi orari e la visualizzazione dell’ora in formati alternativi.

In merito alle funzioni smart, per l’appunto, il wearable può essere collegato a smartphone Android e iOS mediante la compaion app Casio Watches: in questo modo, sfruttando il Bluetooth, è possibile ricevere sull’orologio le notifiche dello smartphone ma anche usare l’indossabile per rintracciare il proprio smartphone qualora perso o nascosto chissà dove.

Per quel che riguarda le funzionalità sportive e salutistiche, come già fatto con lo sportwatch GBD-H2000, si è collaborato con la finnica Polar per includere funzioni come il monitoraggio delle attività sportive (corsa, camminata, allenamento in palestra e allenamento a intervalli), il conteggio dei passi, il tracciamento della frequenza cardiaca, la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, l’analisi della qualità del proprio sonno, e il recupero post-sonno La memoria di bordo, secondo l’azienda, permette di ospitare i dati di 100 corse a 200 giri ciascuna.