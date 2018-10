G-Shock GBD-800, orologio digitale rugged con stile vintage e collegamento Bluetooth

G-Shock, il brand che Casio sin dagli anni ’80 dedica agli orologi digitali rugged, è tornato a farsi vivo, dopo l’inizio estate quando annunciò l’apprezzato modello GBA-800 e, per l’occasione, ha presentato il nuovo GBD-800, con connessione allo smartphone via Bluetooth e display digitale.

Il G-Shock GBD-800 ha una cassa di dimensioni compatte (54.1 × 48.6 × 15.5 mm, per 59 grammi), resistente alle immersioni sino a 200 metri (20bar), al cui interno è celato un accelerometro triassiale, necessario per conteggiare i passi effettuati: in questo modo, avvalendosi del Bluetooth, può inviare allo smartphone (Android) – via app G-SHOCK Connected – i dati raccolti durante la giornata, riguardanti le distanze ed i percorsi coperti, le calorie bruciate, ed il tipo di attività svolta (es. camminata, corsa).

Sempre in ottica da fitness tracker, l’orologio digitale G-Shock GBD-800 permette di usare, durante gli allenamenti, sia il cronometro che il timer, potendo seguire l’evolversi degli obiettivi fissati da raggiungere. Più in ottica da wearable digitale tradizionale, invece, si iscrivono le funzionalità di contapassi, e per la visione del fuso orario: in pairing con lo smartphone, inoltre, il G-Shock GBD-800 del brand nipponico Casio permette anche di utilizzare la funzionalità “finder” per ritrovare il telefono eventualmente smarrito, dimenticato, od oggetto di un furto.

Oltre al design, il G-Shock GBD-800 di Casio condivide un altro elemento con i cronografi corazzati del passato: l’autonomia. Secondo l’azienda, infatti, l’orologio è in grado di sfoggiare un’autonomia di ben 3 anni, usando tutte le sue funzioni principali, prima che sia necessario cambiare la batteria, un’unità a bottone di tipo CR2025.

Già disponibile all’acquisto, nelle vivaci colorazioni giallo e blu, o nelle più tradizionali e seriose nero e grigio, l’orologio G-Shock GBD-800 è listato a un prezzo di pressappoco 90 euro, pronto a rinverdire i fasti di un wearable che sembra uscire dalle nebbie del tempo.