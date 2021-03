Fitbit Ace 3: in pre-ordine la smartband per bambini che stimola a un lifestyle sano

Anche l’americana Fitbit, al pari di Mobvoi, ha colto l’occasione per annunciare un dispositivo da polso che, già parzialmente anticipato dal portale tedesco WinFuture.de, si è sostanziato nel Fitbit Ace 3, evoluzione del wearable per bambini varato un paio di anni fa e prima fitness band intelligente dell’azienda dopo il passaggio a Google.

Fitbit Ace 3 (37,39 x 16,8 x 12,9 mm), ideata per i bambini a partire dai 6 anni, con lo scopo di mantenerli attivi e di indurli ad abitudini sane, propone uno chassis complessivamente gommato, tranne il pulsante a sinistra, impermeabile sino a 50 metri (“a prova di nuoto“), con un touchscreen PMOLED monocromatico, migliorato del 20% quanto a luminosità, ed attrezzato funzionalmente con le modalità “non disturbare” e “sleep”.

In termini di personalizzazione, è possibile scegliere tra diversi nuovi quadranti animati, con personaggi, quali un gatto, un coniglio o un marziano che, à là Tamagotchi, si evolvono man mano che il pargolo si avvicini ai suoi obiettivi, fissati in 60 minuti di attività quotidiana e almeno 250 passi all’ora. Verso l’estate, poi, arriveranno (sui 29,99 euro) anche due cinturini (in silicone, con fibbia regolabile, sempre adatti a polsi tra i 116 e i 168 mm) a tema Minions, nelle colorazioni Mischief Black e Despicable Blue.

Equipaggiata con un podometro, ma sprovvista di un cardiofrequenzimetro, ora beneficiata anche da funzioni dedicate al sonno (monitoraggio, promemoria per andare a dormire, sveglie silenziose), per funzionare Fitbit Ace 3 necessità che gli adulti aprano un account familiare.

In tal modo, nella sezione privacy della compaion app mobile, attraverso la “vista genitori“, si potrà constatare i progressi dei bambini, il livello di attività svolta, quante ore riposano, regolare gli obiettivi a seconda dell’orario scolastico, coinvolgerli in sfide (con amici e familiari) grazie alle quali ottenere badge e medaglie virtuali, approvare le richieste di amicizia, scegliere da quali app possono ricevere le notifiche, nel caso abbiano uno smartphone, e a cosa possono accedere nella “vista bambino”.

Da par suo, il pargolo potrà fissare degli obiettivi personali, consultandone le statistiche direttamente sul device, capace di memorizzare i dati complessivi per un mese e quelli dei movimenti per una settimana. Autonoma per 8 giorni, dopo una carica completa ottenuta in un paio d’ore, la smartband Fitbit Ace 3, in venduta ufficialmente dal 15 Marzo, è già pre-ordinabile sul sito del brand, al prezzo di 79,99 euro.