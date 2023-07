Ecco il polimero ferroelettrico che darà i muscoli ai robot

I robot del futuro potrebbero avere i muscoli grazie a un nuovo materiale sintetico che si contrae e si espande in risposta a campi elettrici e magnetici. Si tratta di un polimero ferroelettrico, sviluppato da un team di ricercatori dell’Università di Bristol, che potrebbe essere usato per creare dispositivi robotici più agili, flessibili e adattabili.

Secondo quanto riferisce la prestigiosa rivista scientifica Nature (nature.com/articles/s41467-021-26310-8), il polimero ferroelettrico è composto da una rete di nano fibre di polivinilidene fluoruro (PVDF) e di ossido di ferro (Fe3O4). Queste nano fibre sono in grado di cambiare forma quando sono sottoposte allo stimolo di campi elettrici o magnetici, generando una forza meccanica. Questo fenomeno è chiamato effetto magnetoelettrico ed è simile a quello che avviene nei muscoli umani, che si contraggono e si rilassano in risposta a segnali nervosi.

Il vantaggio di questo materiale è che può essere controllato sia con campi elettrici che magnetici, offrendo una maggiore versatilità e precisione. Inoltre, il polimero ferroelettrico ha una densità di potenza elevata, cioè è in grado di generare una grande forza con una piccola quantità di materiale.

Questo lo rende ideale per applicazioni robotiche che richiedono leggerezza, efficienza e miniaturizzazione. Gli scienziati hanno dimostrato le potenzialità del polimero ferroelettrico creando alcuni prototipi di dispositivi robotici, come un pinzatore, un braccio articolato e un robot camminatore. Questi dispositivi sono stati in grado di eseguire diverse funzioni, come afferrare oggetti, sollevare pesi e muoversi su superfici irregolari, usando solo il polimero ferroelettrico come sistema di azionamento.

Il polimero ferroelettrico rappresenta quindi una nuova frontiera nella robotica, che potrebbe portare alla realizzazione di robot più simili agli esseri viventi, capaci di interagire con l’ambiente in modo naturale e intelligente. I ricercatori prevedono che questo materiale possa avere anche altre applicazioni, come nella medicina rigenerativa, nella bioingegneria e nell’energia rinnovabile.