DNP-200NE: ufficiale il nuovo lettore musicale premium di Denon

Masimo Corporation, la parental company che oltre un anno fa ha acquisito Sound United, e con essa di conseguenza i brand B&W, Marantz e Denon ha annunciato, proprio per conto di quest’ultimo, il lettore di musica “liquida” (essendo senza meccaniche e quindi privo di lettore CD o Super Audio CD) DNP-200NE.

Questo lettore dedica alla conversione digitale/analogico un poker di DAC Sabre ESS ES9018K2M che supporta il codec DSD sino a campionamenti da 11,2 MHz (a 2 canali) e quello PCM sino a campionamenti da 384 kHz / 32 bit: ovviamente sono coperti anche altri codec, come MP3, ALAC, FLAC, AAC, WMA e WAV. La riproduzione può avvenire in gapless ed è possibile aumentare il dettaglio e la risoluzione (a 192 kHz / 24 bit) dei file musicali a campionamento standard grazie all’algoritmo di upsampling “Ultra AL32 Processing”.

Tra gli ingressi del DNP-200NE ci sono una porta HDMI con canale audio di ritorno e CEC (magari per controllarlo col telecomando della TV), un paio di Tos-Link ottici e, per ottenere un collegamento asincrono dal computer, una USB-DAC. C’è una Ethernet, una USB frontale per pennette e hard disk, la possibilità di condividere la musica nella rete locale via NAS, e il casting/streaming via Bluetooth, Google Chromecast e AirPlay / Airplay 2.

Come uscite si trovano Tos-Link ottico, quelle digitali coassiali, e una “doppia uscita analogica stereo sbilanciata RCA a volume fisso o variabile“. Come piattaforma, quella scelta, la HEOS, anche in ragione della presenza del Wi-Fi, supporta gli streaming service di Deezer (Hi-Fi incluso), Spotify, Tidal (anche in versione loseless), SoundCloud, Amazon Music (anche HD e Unlimited), Napster, Mood Mix senza scordare, via TuneIN, le radio che trasmettono in streaming online.

Denon DNP-200NE arriverà sul mercato a Giugno, in finiture con diversi prezzi. Quella nera o silver costerà 1.599 euro mentre nella versione extralusso con finitura “Graphite Silver” si salirà a 1.799 euro.