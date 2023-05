Deebot T20 Omni: ufficiale il nuovo robot lava e aspira di Ecovacs

Dopo il modello di inizio anno, Ecovacs ha annunciato un altro robot lava aspira, battezzato col nome di Deebot T20, caratterizzato da un’impressionante potenza aspirante, e da altre funzionalità di rilievo che ne costituiscono gli assi nella manica.

Deebot T20 Omni ha una potenza aspirante di 6.000 Pa e annovera sensori a ultrasuoni che rilevano il cambio di superficie: nel rilevare che non si è sul nudo marmo ma su un tappeto o su una moquette, il robot solleva i suoi panni circolari e, anche solo per evitare che il tessuto della moquette si inumidisca, blocca la rotazione delle piastre d’appoggio dei panni. Col ritorno a una superficie “liscia” (es. il gres porcellanato) torna in azione il sistema rotante Ozmo Turbo 2.0 che rimuove le macchie più comuni esercitando una pressione costante.

La stazione di pulizia del robot Deebot T20 Omni ha un serbatoio per lo sporco, inteso come polvere, da 3 litri e due per l’acqua da 4 litri ciascuno, destinati in un caso al riempimento dell’acqua pulita e, nell’altro caso, al contenimento dell’acqua sporca risucchiata. Il sistema è hands-free visto che è capace di pulire i panni attraverso l‘acqua calda che, portata a 55 gradi, consente al detergente Ecovacs di rimuovere anche lo sporto come il grasso dell’olio.

In seguito, la medesima stazione di ricarica e pulizia usa l’aria calda per asciugare i panni, evitando che sviluppino muffe e conseguenti cattivi odori, inconveniente che capita ai modelli che lasciano i mop umidi ad asciugarsi da soli.

Il robot Deebot T20 Omni si avvale del sistema di rilevamento degli ostacoli TrueDetect 3D 3.0 e del sistema di mappatura della casa TrueMapping 2.0: espletata questa fase, è possibile comandare il robot via assistente YIKO, lasciandolo lavorare in automatico o settando una pulizia personalizzata che adatti i parametri di pulizia allo specifico ambiente di ogni stanza. Per l’acquisto, il robot sarà disponibile dal 30 Maggio a 1.099 euro ma sarà già in pre-ordine dal 16 di Maggio, per poche unità, su Amazon, a un prezzo scontato.