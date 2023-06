Da Celly la collezione di prodotti a tema Vision of Super

Celly, il marchio nostrano rinomato per i suoi accessori per smartphone di qualità e stile, dopo quanto fatto a proposito del Milan, annuncia oggi la sua nuova collaborazione con Vision of Super, il brand di contemporary luxury che dal 2018 fa impazzire i fan del rap e non solo con il suo look originale e innovativo. Gli accessori Celly si vestono delle iconiche fiamme di Vision of Super, che li rendono grintosi e alla moda. La collezione è disponibile da maggio.

Cover con finitura soft touch. Si può proteggere il proprio iPhone 14, iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max con le cover in TPU e silicone di Celly x Vision of Super. Hanno una finitura soft touch che le rende piacevoli al tatto, un interno in microfibra che evita i graffi e dei bordi antiscivolo che assicurano una presa sicura. E ovviamente, le fiamme che le fanno brillare. Il prezzo è di 19,99 euro.

Cuffie wireless. Si può ascoltare la propria musica preferita con le cuffie wireless di Celly x Vision of Super. Si collegano allo smartphone senza fili, fino a 10 metri di distanza, e ti offrono fino a 7 ore di autonomia. Hanno dei padiglioni imbottiti, un microfono incorporato e un archetto regolabile per il massimo comfort. E le fiamme che le rendono uniche. In questo caso, il listino è di euro 49,99.

Speaker wireless 5W. Porta il ritmo ovunque con lo speaker wireless di Celly x Vision of Super. Ha una potenza fino a 5 Watt e una batteria che dura fino a 8 ore. Si connette ai dispositivi senza fili, fino a 10 metri di distanza. E le fiamme che lo fanno scaldare. Si paga 39,99 euro. Smartwatch. Tieni sotto controllo la tua salute, il tuo sonno e i tuoi allenamenti con lo smartwatch di Celly x Vision of Super. Ti permette di monitorare ogni aspetto del tuo stato fisico e di ricevere avvisi in caso di chiamate o messaggi. Puoi anche chiamare e rispondere direttamente dallo smartwatch. E le fiamme che lo fanno brillare. In questo caso, il prezzo è di 69,99 euro.

Auricolari True Wireless. Ci si può godere il suono senza limiti con gli auricolari true wireless di Celly x Vision of Super. Hanno un design ergonomico, un microfono incorporato, delle capsule in-ear e un controllo remoto con tecnologia touch. Sono comodi e pratici, perfetti per ogni occasione. Garantiscono fino a 5 ore di autonomia. E le fiamme che li fanno ardere. Prezzo? Appena 69,99 euro. Powerbank 10.000 mAh. Non si resterà mai senza batteria con il powerbank di Celly x Vision of Super. Ha una capacità di 10.000 mAh e un output da 10W, ideale per ricaricare i tuoi dispositivi – smartphone, auricolari o tablet – in ogni momento. Il prezzo è di 29,99 euro.