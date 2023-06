Computex 2023: Minisforum presenta un nuovo mini PC serie Mercury

Al Computex 2023 di Taipei che si avvia alla fine, il brand cinese Minisforum ha portato anche il mini PC Minisforum Mercury EM680, che aveva menzionato il mese scorso quando presentò i computer compatti di fascia alta UM790 e UM780.

Questo prodotto ha un design minuscolo che racchiude le APU Ryzen 7040 “Phoenix” di AMD. Il Mini PC Minisforum Mercury EM680 viene fornito in particolare con l’APU AMD Ryzen 7040U ed è sicuramente il Mini PC più piccolo sul mercato con un tale processore. Nel caso specifico, si tratta di un chipset con architettura Zen 4 a 8 core e 16 threads, da 15-30 W di TDP, affiancato dalla recente scheda grafica integrata (iGPU) Radeon 780M con architettura RDNA 3.

L’insieme è inserito in un piccolo chassis in plastica che reca prese d’aria in alto, in basso e ai lati. La scheda madre superiore è stata progettata su misura per questo Mini PC e presenta una forma quadrata più piccola del palmo della tua mano. In termini di I/O, il mini PC Minisforum Mercury EM680 è dotato di una porta USB4, di un jack per cuffie e di un pulsante di accensione/spegnimento nella parte anteriore. Da segnalare il sistema di dissipazione termico: è attivo sia nella parte superiore, dove si occupa della APU, che nella parte inferiore, dove si occupa dell’SSD M.2.

I lati dispongono inoltre di I/O aggiuntive come un lucchetto Kensington, un lettore di schede Micro SD, una porta USB 3.2 Gen 2 (con trasferimento dati a 10 Gbps), un’altra porta USB4 Type-C, due porte USB 3.2 Gen 2 (con trasferimento dati a 10 Gbps) e un’uscita HDMI2. Il mini PC Minisforum AMD viene fornito con un caricabatterie GaN beneficiato di una potenza nominale di 65 W max: la parte migliore è che viene fornito con la ricarica USB di tipo C.

Non ci sono ancora notizie sui prezzi, ma ci aspettiamo che il Mini PC EM680 si aggiri intorno ai 350-400 dollari, il che lo renderebbe una macchina molto bella che puoi portare ovunque con te senza doversi svenare in sede di investimento.