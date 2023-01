CES 2023: LG stupisce con una smart tv sottilissima provvista di box esterno

Ascolta questo articolo

Se qualcuno pensava che LG avesse già svelato tutto nelle anteprime per il CES 2023, evidentemente si è sbagliato perché al day one della kermesse di Las Vegas si è potuta apprezzare un’altra soluzione innovativa in fatto di smart tv, la serie OLED M3 “Signature”, per ora senza dettagli in merito a distribuzione e prezzo.

Erede della generazione M2, prezzata sui 25.000 euro, quindi destinata a superare i 30.000 euro, la nuova serie di smart tv OLED M3 “Signature” può essere poggiata sui due cavalletti laterali, o montata a parente mediante il ricorso all’apposita staffa “One Wall Design”: la silhouette è sottilissima, almeno nell’unico modello sinora annunciato, da 97 pollici, grazie a un pratico escamotage. L’apparecchio televisivo ha sì la necessità dell’alimentazione per visualizzare le immagini, ma non ha l’elettronica deputata allo scopo.

Le immagini e i contenuti vengono infatti ricevuti in wireless dall’apposito Zero Connect Box, anch’esso necessitante di alimentazione, che può essere montato ove si desidera. Tale box, provvisto dell’elettronica tipica delle smart tv, invia il segnale a quello che in sostanza è uno schermo, seppur di grande qualità, essendo un OLED.EX con risoluzione 4K Ultra HD.

Per riuscire a garantire un segnale in 4K Ultra HD, fino a 120Hz, anche in HDR, il Zero Connect Box mette a disposizione delle antenne orientabili per “puntare” al meglio il display ma va anche oltre. Nello specifico viene adoperato uno speciale algoritmo di trasmissione che, tenendo conto di vari fattori, come la posizione delle persone nella stanza, e le eventuali interferenze di altri dispositivi (Bluetooth e Wi-Fi enabled), individua quello che è sempre il miglior percorso per la trasmissione del segnale, dal box stesso alla TV.

Da segnalare, infine, che il Zero Connect Box può trasmettere in wireless il segnale audio verso device compatibili e che mette a disposizione le porte tipiche di una TV moderna, tra cui Ethernet, HDMI 2.1, USB, uscite audio, e l’ingresso coassiale d’antenna.