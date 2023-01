CES 2023: HP a valanga con prodotti Omen, Dragonfly, Elitebook, PC base, monitor e accessori

Ascolta questo articolo

Al CES 2023 anche l’americana Hewlett Packard, meglio nota come HP, si è fatta viva con un nutrito assortimento per tutti i gusti in fatto di prodotti informatici con notebook, desktop, monitor e accessori.

Nella serie dei portatili di fascia alta Dragonfly arrivano i modelli Dragonfly Pro, il Dragonfly Pro Chromebook e Dragonfly G4. Molto simili nel design, i primi due divergono nelle specifiche visto che il modello Windows 11 annovera i processori AMD Ryzen 7 7736U con grafica integrata Radeon mentre il modello con ChromeOS punta su Intel, come CPU e GPU integrata attraverso l’i5-1235U con Iris Xe. Anche negli schermi ci sono differenze: il primo esemplari ha un pannello LCD IPS da 14″ risoluto a 1.920 x 1.200 pixel e con 400 nits di luminosità mentre il gemello Chromebook ha un pannello in 2.560 x 1.600 pixel da 1.200 nits. Proseguendo nelle differenziazioni, il modello con Windows (con batteria da 64,6 Wh) ha due USB-C 4.0 e una USB-C 3.2 mentre nel modello ChromeOS (con batterie da 51,3 Wh) si hanno quattro USB-C 4.0/Thunderbolt 4.

Se i primi due leggeri modelli erano rivolti ai professionisti in mobilità, il Dragonfly G4 punta al contesto aziendale, essendo animato da Windows 11 Pro for Business. Forte di un peso di 999 grammi e spesso appena 16,4 mm nel punto più sottile, ha diverse porte, assieme alle USB-C, lo slot per le nanoSIM (nel caso si ricorra all’opzione con modem 4 o 5G), una HDMI 2.0 e una USB-A. Il display, da 13.5” in formato 3:2, ha varie opzioni sino ad arrivare a un luminoso (400 nits di picco) OLED 3K2K ed è sormontato da una webcam da 5 megapixel con grandangolo a 88° e otturatore fisico. I processori sono della 13a gen Intel e la RAM, non espandibile, arriva a 32 GB del tipo LPDDR5 mentre lo storage SSD PCIe 4.0 si spinge al massimo a 2 TB. Sotto la tastiera, retroilluminata e che integra il pulsante di accensione, c’è posto anche per le connettività Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E.

Passando ai prodotti Omen, i desktop 25L, il 40L e il 45L hanno volumi diversi e, complici differenti sistemi di dissipazione termica (nel 45L c’è una soluzione AiO di raffreddamento a liquido da 360 mm autosviluppata col nome di Omen Cryo Chamber), specifiche conseguenti. Il modello più piccolo si ferma alla CPU Intel Core i7-13700 e alla GPU GeForce RTX 3080, mentre negli altri due c’è spazio per montare sino a un i9-13900K con grafica dedicata RTX 4090, sempre di Nvidia. I caricatori in dote sono sempre 80 Plus Gold ma, a seconda dei componenti, vanno da 600 a 1.200 W di potenza.

Il notebook spigoloso Omen 17 ha una tastiera (retroilluminata RGB) quasi desktop, a parte la mancanza del tastierino numerico: il perimetro comprende porte di vario genere, tra cui Ethernet Gigabit (comunque presente il Wi-Fi 6E), HDMI 2.1, USB-C e USB-A, e Mini DP. In tema di display, sormontato da una webcam HD a 720p, si va dall’FullHD 1080p all’QHD 1440p: il costruttore dichiara sino a 240 Hz di refresh rate, 3 ms come tempo di risposta, massimo 300 nits di luminosità e la totale copertura del colore RGB. La sezione audio curata da B&O propone due speaker con il DTS:X Ultra.

Per i processori Intel si raggiunge il top con l’i9-13900HX di 13a gen, appoggiando il tutto a scheda grafiche dedicate a scelta tra le “ultime RTX per laptop“: la RAM dual channel DDR5-5600 arriva al massimo a 32 GB mentre i due slot permettono anche la configurazione in Raid per gli SSD PCIe 4×4 NVMe con cui raggiungere i 2 TB massimi di archiviazione. Ad alimentare la batteria a sei celle da 83 Wh concorre un alimentatore da 330 W. Grazie all’Omen Gaming Hub si ha il supporto al cloud gaming (es. GeForce NOW di Nvidia), alle librerie di giochi su Steam e Epic, etc, si possono creare party sino a 48 persone giocando, chattando, guardando contenuti e condividendo gameplay via servizi Oasis. Naturalmente è possibile controllare varie impostazioni compresa l’illuminazione RGB.

Nel caso degli Elitebook, i nuovi modelli di notebook 1040 G10 (tradizionale) e 1040 x360 G10 (convertibile con touch) hanno display da 14 pollici in formato 16:10 con varie opzioni, tra cui la risoluzione 1920 x 1200 pixel e quella 2560 x 1600 pixel da 120 Hz. I processori, delle serie P ed U, sono sempre Intel di 13a gen ma ci sono differenze sulle memorie. La RAM nel convertibile è saldata, da 32 GB, del tipo LPDDR5 saldata, laddove sul 1040 G10 ci si può portare a 64 GB di DDR5 in dual channel mediante i due slot SO-DIMM accessibili. I due modelli non lesinano nemmeno in fatto di porte, come confermato dalla presenza anche di due USB-A.

Tra i computer e notebook di base HP PC, figurano gli AiO da 23,8 e 27″ e i notebook da 14 e da 15,6″. Le scelte elaborative prevedono la 7a gen AMD Ryzen o Intel di 13a generazione: nel caso di Intel vi è anche la variante “Eco Edition”, con olio da cucina esausto sulla back cover, vernice ad acqua, plastica da recupero oceanico e post consumo, e metallo riciclato.

Oltre a varie linee di monitor E-Series G5 (IPS, 300 nit, 5 ms GtG, 99% sRGB) da 22 pollici FullHD a 45 pollici ultra-wide doppio QHD, M-Series (IPS, cornici ultrasottili, 5 ms GtG, 99% sRGB, 60 Hz) da 24 e 27” FullHD, vi è stato spazio per il mouse ricaricabile sena fili 710, per le webcam FullHD 620 e 625, e per gli auricolari tws Poly Voyager Free 60 e 60+ (con i secondi che, grazie al touchscreen sulla custodia, permettono di monitorarne il livello di carica, cambiar la sorgente Bluetooth, gestirne la riproduzione).