Celly Ambiental: auricolari true wireless con design ad anello

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless che vi permettano di ascoltare la vostra musica senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante, potreste essere interessati ai Celly Ambiental (49,99.euro).

Si tratta di auricolari senza filo (3 grammi), in nero o bianco, con capsule dal design ad anello, che lasciano passare i suoni esterni (come nei Sony LinikBuds) e vi fanno sentire più sicuri e connessi con il mondo attorno a voi. I Celly Ambiental sono dotati di Bluetooth 5.0 e si collegano facilmente al vostro smartphone o al vostro dispositivo compatibile. Hanno una batteria integrata che garantisce fino a 4 ore di autonomia in riproduzione musicale e fino a 3 ore in conversazione telefonica.

Inoltre, sono forniti di una custodia di ricarica portatile (33 grammi con gli auricolari dentro, 25 senza), che vi permette di ricaricare gli auricolari fino a 3 volte, per un totale di 12 ore di ascolto. Gli auricolari hanno un design ergonomico e leggero, che si adatta bene al vostro orecchio e vi offre un comfort ottimale. Hanno anche un microfono integrato e dei pulsanti multifunzione, che vi consentono di rispondere alle chiamate, controllare la riproduzione musicale e attivare l’assistente vocale del vostro smartphone con un semplice tocco. I Celly Ambiental sono disponibili in due colori: bianco e nero.

Hanno un prezzo di circa 47 euro, che li rende una soluzione economica e pratica per chi vuole godersi la propria musica senza rinunciare alla consapevolezza ambientale.

Per valutare le prestazioni dei Celly Ambiental, sono stati effettuati alcuni test e benchmark, confrontandoli con altri auricolari true wireless sul mercato. Ecco i risultati.

Qualità del suono: i Celly Ambiental offrono un suono chiaro e bilanciato, con buoni medi e alti, ma con bassi poco profondi e potenti. Questo è dovuto al fatto che le capsule ad anello non creano un effetto di isolamento acustico, che invece favorisce la resa dei bassi. Se siete amanti dei generi musicali con ritmi forti e vibranti, potreste rimanere delusi dalla qualità del suono dei Celly Ambiental. Tuttavia, se preferite ascoltare musica più tranquilla e rilassante, o se volete sentire anche i suoni esterni, questi auricolari potrebbero fare al caso vostro.

Connettività: i Celly Ambiental si connettono rapidamente e stabilmente al vostro dispositivo tramite Bluetooth 5.0. Non sono stati riscontrati problemi di distorsione o interruzione del segnale durante l’uso. Inoltre, gli auricolari si accendono e si spengono automaticamente quando li inserite o li togliete dalla custodia di ricarica, facilitando l’abbinamento (purtroppo solo con un device per volta, in quando non è supportato il multi-point).

Indossabilità e usabilità: la principale nota dolente. Gli auricolari Ambiental, che pure possono usati in modalità mono estraendone solo uno per volta dalla custodia, richiedono una certa curva di apprendimento per memorizzare i tocchi e le pressioni di controllo sulla superficie esterna. Inoltre, pur essendo dotato di “laccetti” in gomma intercambiabili, è ben difficile farli calzare in modo che non cadano dall’orecchio. Sotto quest’aspetto un buon modello in-ear con ANC e modalità trasparenza è ancora la scelta migliore.